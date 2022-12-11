Romain Saiss: Tek bacakla oynadım

2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Portekiz'i eleyerek yarı finale yükselen Fas Milli Takımı'nın Beşiktaşlı futbolcusu Romain Saiss, karşılaşmanın ardından duygularını paylaştı.

"Tarih yazdık"

Dünya Kupası'nda son 4'e kalarak tarih yazdıklarını belirten tecrübeli savunmacı, "Takım olarak başarımızdan gurur duyuyoruz. Tüm Fas halkı milli takımlarıyla bu hayali yaşamak istiyordu. Neyi başardığımızın tam olarak farkında değiliz. Sonsuza kadar hatırlayacağımız anıları yaşıyoruz. Maceraya devam etmek ve halkımızla bu hayali yaşamaya devam etmek istiyoruz" dedi.

"Yarı final maçına çıkmak istiyorum"

Maçta yaşadığı sakatlık hakkında konuşan Saiss, "55 dakika neredeyse tek bacakla oynadım. Sakatlığıma bakacağız. Yarı final maçına da çıkmak için ne gerekiyorsa yapacağım. Takımıma yardım etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

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Sakatlanarak oyundan çıkan Saiss'ın üzüntüsü. pic.twitter.com/O3CH0rtGj6 — SPOR (@yenisafakspor) December 10, 2022