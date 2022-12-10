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Roman Saiss Portekiz maçında sakatlandı: Sedye ile oyundan çıktı

Dünya Kupası çeyrek final maçında Fas ile Portekiz karşı karşıya geldi. Kritik mücadelede Beşiktaşlı oyuncu Roman Saiss, 57. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Roman Saiss Portekiz maçında sakatlandı: Sedye ile oyundan çıktı
Romain Saiss sakatlanarak oyundan çıktı

2022 Dünya Kupası Katar'da düzenleniyor. Çeyrek final mücadelesinde Fas ile Portekiz karşı karşıya geldi. Fas'ın 1-0 önde olduğu anda, talihsiz bir sakatlık yaşandı.

Beşiktaş'ın Faslı oyuncusu Roman Saiss, bir pozisyon esnasında sakatlandı. 32 yaşındaki oyuncu karşılaşmaya devam edemedi ve sedye ile oyundan çıktı. Saiss'in yerine oyuna Achraf Dari dahil oldu.

  • Son 16 turunda Fas ile İspanya karşı karşıya gelmiş, o mücadele de Saiss sakatlık yaşamıştı.
CANLI | Fas - Portekiz

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