Fransa, EURO 2024 son 16 turunda Belçika'yı 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Galibiyeti getiren golü 85. dakikada Vertonghen (K.K) kaydetti. Bu sonucun ardından Fransa, çeyrek finalde Portekiz - Slovenya maçının galibiyle eşleşecek. Fransa - Belçika maçını özetine ve EURO 2024 son 16 turu sonuçlarına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.