Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Romanya ile Hollanda karşı karşıya geldi. Münih Futbol Arena'da oynanan mücadele Hollanda'nın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Portakallar'a turu getiren golleri 20. dakikada Cody Gakpo ve 83 ile 90+3. dakikalarda Donyell Malen kaydetti.
Romanya'da mücadeleye ilk 11'de başlayan Trabzonspor'un yeni transferi Denis Draguş, maçta 72 dakika süre aldı.
Hollanda, çeyrek finalde Avusturya-Türkiye eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.