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Spor

Romanya-Hollanda: 0-3

Hollanda, EURO 2024 son 16 turunda Romanya'yı 3-0 mağlup etti. Portakallar, çeyrek finalde Avusturya-Türkiye maçının kazanıyla oynayacak. Romanya-Hollanda maç özetine haberimiz içerisinde yer alan link üzerinden ulaşabilirsiniz.

20:45 - 2/07/2024 Salı
Güncelleme: 20:57 - 2/07/2024 Salı
Yeni Şafak
Hollandalı futbolcuların gol sevinci.
Hollandalı futbolcuların gol sevinci.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Romanya ile Hollanda karşı karşıya geldi. Münih Futbol Arena'da oynanan mücadele Hollanda'nın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.


Portakallar'a turu getiren golleri 20. dakikada Cody Gakpo ve 83 ile 90+3. dakikalarda Donyell Malen kaydetti.


Romanya'da mücadeleye ilk 11'de başlayan Trabzonspor'un yeni transferi Denis Draguş, maçta 72 dakika süre aldı.


Hollanda, çeyrek finalde Avusturya-Türkiye eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.


Romanya 0-3 Hollanda maçının özetini izlemek için



#EURO 2024
#Romanya
#Hollanda
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