Ronaldo ailesi Liverpool taraftarına teşekkür etti

Liverpool - Manchester United maçından önceki gün Cristiano Ronaldo ikiz bebeklerinden erkek çocuğunun hayatını kaybettiğini, kız çocuğunun yaşadığını duyurdu.

Yaşanan acı olaydan dolayı Portekizli yıldız dev maçta oynamadı. Liverpool taraftarı maç sırasında tarihi bir ana imza attı. Karşılaşmanın 7. dakikasında tribünde destek amaçlı alkış tufanı koptu. Alkışın ardından tribünler Liverpool'un efsane bestesi "You'll Never Walk Alone (Asla Yalnız Yürümeyeceksin)"u hep bir ağızdan söyledi.

Ronaldo ailesinden Liverpool'a teşekkür

Cristiano Ronaldo'nun ailesi Liverpool taraftarının desteğine teşekkür etti. 37 yaşındaki yıldızın kız kardeşi Elma, "Liverpool bunun için teşekkürler. Bugün yaptıklarınızı unutmayacağız" ifadelerini kullandı. Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro gönderi paylaşarak, "Tüm kalbinizle Tanrı'ya inanın... Bütün yollar ona çıkıyor ve o seni yönlendiriyor..." mesajını yazdı.

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Manchester United'ın açıklaması

Kulüpten yapılan açıklamada, ailenin her şeyden daha önce geldiği vurgulanarak, "Ronaldo, bu son derece zor zamanlarda sevdiklerine destek olmalı. Ailesinin mahremiyet talebini de göz önüne alarak, bu akşam Anfield Stadı'nda Liverpool ile oynayacağımız lig maçında Ronaldo, kadroda yer almayacak. Cristiano, bütün kalbimiz seninle. Sana ve ailene başsağlığı diliyoruz." mesajı paylaşıldı.