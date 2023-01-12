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Ronaldo Ballon d'Or'u sattı

Cristiano Ronaldo, 5 kez kazandığı Dünyada Yılın Futbolcusu Ödülünü (Ballon d'Or) sattı. Portekizli yıldız 2013'te kazandığı ödülünü satarken, ücreti hayır kurumuna bağışladı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ronaldo Ballon dOru sattı: Çocuklara bağışlanacak.
Ronaldo, 2013 Ballon d'Or'da oyların yüzde 27.99'nu alarak ödülün sahibi olmuştu.

Cristiano Ronaldo Ballond'Or ödülünü sattı Yılın futbolcusuna verilen ödüllerden Altın Topu, (Ballon d'Or) 5 kez kazanan Cristiano Ronaldo, serinin bir parçasını elinden çıkardı.

600 bin euro

37 yaşındaki yıldızın, 2013 yılında kazandığı Ballon d'Or ödülü, Londra'da düzenlenen bir hayır kurumu müzayedesiyle İsrail'in en zengin adamı Idan Ofer'e 600 bin euroya satıldı.

Portekizli yıldız futbolcu ilkini 2008'de Manchester United döneminde diğer dört ödülü ise Real Madrid kariyerinde kazanmıştı. 2013 yılında kazandığı Altın Top ödülü, Lionel Messi ve Franck Ribery ile en çekişmeli mücadelelerden biriydi. Törenin ardından Ronaldo, ödülü hayır kurumlarına bağışlamayı seçti.

Çocuklara gidecek

Ödül, Make-A-Wish Vakfı'na fon sağlamak için açık artırmaya çıkarıldı. 600 bin euroluk meblağ doğrudan, kritik hastalıktan etkilenen çocukların dileklerini yerine getiren çocuk hayır kurumuna gidecek.

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