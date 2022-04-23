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Ronaldo bir kez daha tarihe geçti

Manchester United'ın yıldızı Cristiano Ronaldo, Arsenal karşısında attığı golle kırılması zor bir rekorun sahibi oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ronaldo bir kez daha tarihe geçti
Attığı golü oğluna adadı.

Premier Lig'de Arsenal'a konuk olan Manchester United, karşılaşmanın ilk yarısını 2-1 geride tamamladı.

Maçta 2-0 geriye düşen konuk ekipte farkı bire indiren golü Cristiano Ronaldo kaydetti. 37 yaşındaki futbolcu golünü geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden oğluna adadı.

Premier Lig'de de 'dalya' dedi

Arsenal filelerini havalandırarak Premier Lig'deki 100. golünü kaydeden Ronaldo, tarihi bir başarıya daha imza attı.

Portekizli yıldız, La Liga ve Premier Lig'de 100 golü atan ilk oyuncu oldu.

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