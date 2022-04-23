Ronaldo bir kez daha tarihe geçti

Premier Lig'de Arsenal'a konuk olan Manchester United, karşılaşmanın ilk yarısını 2-1 geride tamamladı.
Maçta 2-0 geriye düşen konuk ekipte farkı bire indiren golü Cristiano Ronaldo kaydetti. 37 yaşındaki futbolcu golünü geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden oğluna adadı.
Premier Lig'de de 'dalya' dedi
Arsenal filelerini havalandırarak Premier Lig'deki 100. golünü kaydeden Ronaldo, tarihi bir başarıya daha imza attı.
Portekizli yıldız, La Liga ve Premier Lig'de 100 golü atan ilk oyuncu oldu.
Manchester United, Cristiano Ronaldo ile Farkı 1'e İndirdi! #SSporttaPL #ARSMUN @ermanyasar @ekehale pic.twitter.com/1W5Rc0EdeN
Manchester United, Cristiano Ronaldo ile Farkı 1'e İndirdi! #SSporttaPL #ARSMUN @ermanyasar @ekehale pic.twitter.com/1W5Rc0EdeN— S Sport (@ssporttr) April 23, 2022