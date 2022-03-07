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Ronaldo ile Rangnick arasında fırtınalar kopuyor

Manchester City maçında kadroda yer almayan Cristiano Ronaldo ile menajer Ralf Rangnick arasında fırtınalar kopuyor. İngiliz basını, City maçı öncesi Portekizli yıldızın hazır olduğunu ancak şans verilmediğini iddia etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ronaldo ile Rangnick arasında fırtınalar kopuyor
Ronaldo bu sezon 31 resmi maça çıktı 15 gol ve 3 asist ile oynadı.

Premier Lig ekibi Manchester United'da teknik direktör Ralf Rangnick ve Cristiano Ronaldo arasında sular durulmuyor.

Kırmızı Şeytanlar son olarak deplasmanda Manchester City karşısında 4-1 mağlup oldu. Portekizli yıldız bu maçın kadrosunda yer almadı. The Sun'da yer alan habere göre, Ronaldo'nun bu maç için hazır olduğu ancak şans verilmediği ifade edildi.

Ralf Rangnick ile Ronaldo arasında bağlar koptu

Manchester United menajeri Ralf Rangnick, Cristiano Ronaldo'nun kalçasından sakat olduğunu öne sürerek oyuncuya şans vermedi. Cristiano Ronaldo ilk 11'de oynamaya istekliydi ancak Rangnick'in tercihinden sonra yedek kulübesinde oturmak yerine Portekiz'e gitti.

Ronaldo'nun kız kardeşi de sosyal medyada oyuncunun sakat olmadığıyla ilgili bir gönderiyi beğenirken Ralf Rangnick'in Ronaldo'yu kendi tercihiyle oynatmadığı öne sürüldü. İngiliz basınında sık sık Ronaldo'nun Old Trafford'dan ayrılacağı iddiaları dolaşırken Portekizli futbolcunun yaşanan bu gelişmelerin ardından nasıl bir karar vereceği bekleniyor.

Ada basını, Ralf Rangnick ile Ronaldo arasındaki bağların koptuğunu iddia ediyor.
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