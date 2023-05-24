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Spor

Ronaldo'dan gönülleri fetheden hareket: Golünü attı secdeye gitti

Suudi Arabistan Profesyonel Futbol Ligi ekiplerinden Al-Nassr'da top koşturan Cristiano Ronaldo, attığı gol sonrası secdeye gitti. Başarılı oyuncunun bu hareketi sosyal medyada gündem oldu.

00:43 . 24/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Ronaldo'nun secde yaptığı görüntü sosyal medyada gündem oldu

Ronaldo'nun secde yaptığı görüntü sosyal medyada gündem oldu

Ligdeki 28. hafta maçında Al-Nassr ile Al-Shabab takımları, başkent Riyad'da kozlarını paylaştı. Al Nassr'ın kaptanı Ronaldo, takımını 3-2 öne geçiren golden sonra secdeye gitti.

Arkadaşları alkışladı

Ağlara giden gol sonrası neredeyse tüm takım, rakip kale önünde golün coşkusunu yaşarken, takım arkadaşları Ronaldo'nun secde etmesine alkışla karşılık verdi. O anlar izleyenler tarafından büyük beğeni aldı.

Attığı gol sonrası secdeye giden Ronaldo, Müslümanların gönlünü fethetti

Gollerine devam ediyor

Çoğu futbolsever tarafından dünyanın en iyi futbolcusu olarak kabul edilen Ronaldo, transfer olduğu Al Nassr takımında da istatistiki açıdan üst düzeyde. Bu sezon takımıyla ligde 15 ve kupada 1 olmak üzere toplam 16 maça çıkan yıldız oyuncu 14 gol ve 2 asist yaparak takımının skor yükünü üstlendi.



#Cristiano Ronaldo
#Al Nassr
#secde
43 dakika önce
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