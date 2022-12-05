Ronaldo'nun transferini açıkladılar: 500 milyon euro

Hayat

İbrahim Tatlıses: Vurulunca gözümü açtığımda başımda Erdoğan vardı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa’da gençlerle bir araya geldi. Programda 'İmparator' lakaplı ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses de yer aldı. Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, başına gelen kazalar başta olmak üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini hiç yalnız bırakmadığını ve çok vefalı bir insan olduğunu dile getirdi.