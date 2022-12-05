Ronaldo'nun transferini açıkladılar: 500 milyon euro

Manchester United ile sözleşmesi feshedilen Cristiano Ronaldo'yla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
İspanyol basınından Marca'nın haberine göre Portekizli yıldız, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr ile anlaştı.
Ronaldo'nun 2,5 yıllık sözleşmeye imzayı attığı ve bu transferden toplam 500 milyon euro gelir elde edeceği belirtildi.
37 yaşındaki futbolcunun 1 Ocak itibarıyla Al-Nassr forması giyeceği aktarıldı.
Al-Nassr'ın Cristiano Ronaldo'ya sunduğu çılgın teklif👇 pic.twitter.com/edc8Antc6p
Al-Nassr'ın Cristiano Ronaldo'ya sunduğu çılgın teklif👇 pic.twitter.com/edc8Antc6p— SPOR (@yenisafakspor) November 30, 2022