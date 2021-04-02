Spor Ronaldonun yere fırlattığı pazubandı açık artırmada satıldı
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Ronaldo'nun yere fırlattığı pazubandı açık artırmada satıldı

Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun Sırbistan ile 27 Mart Cumartesi günü oynadıkları maçta sinirlenerek yere fırlattığı kaptanlık pazubandı, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastası bir bebeğin tedavisine destek amaçlı çıkarıldığı açık artırmada yaklaşık 64 bin euroya alıcı buldu.

Haber Merkezi AA
Ronaldonun yere fırlattığı pazubandı açık artırmada satıldı
Ronaldo'nun hakem kararına tepkisi sosyal medyada gündem olmuştu.

Ronaldo'nun yere attığı kaptanlık pazubandı açık artırma ile satıldı.

Sırbistan'da bir internet sitesinde başlatılan açık artırma için süre bu sabah doldu ve en yüksek teklif 7 milyon 500 bin 10 Sırp Dinarı (63 bin 894 euro) oldu.

Elde edilen gelirin tamamı Gavril Djurdjevic isimli SMA hastası çocuğun tedavisinde kullanılacak.

  • 36 yaşındaki yıldız futbolcu, 2-2 berabere biten 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri karşılaşmanın son anlarındaki pozisyonda, çizgiyi geçen şutunun gol olarak değerlendirilmemesine tepki göstermiş ve kaptanlık pazubandını yere fırlatarak soyunma odasının yolunu tutmuştu. Stadyumda görevli olarak bulunan itfaiyeci Djordje Vukicevic ise pazubandı alarak internetten açık artırmaya sunmuştu.

İtfaiyeci Vukicevic, Ronaldo'nun pazubandı ile poz verdi
İtfaiyeci Vukicevic, Ronaldo'nun pazubandı ile poz verdi

Ronaldo'yu çıldırtan karar: Pazubandını atıp sahayı terk etti
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