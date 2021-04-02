Ronaldo'nun yere fırlattığı pazubandı açık artırmada satıldı

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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Anayasa tartışmaları yeni bir beyaz sayfadır

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yeni anayasanın Türkiye için bir fırsat olduğunu belirten Kurtulmuş, "Yeni anayasa şöyle olmalıdır' şeklinde fikri olan herkesin bu sürece katkıda bulunmasını arzu ediyoruz" dedi. Kurtulmuş, hakkında kapatılma davası açılan HDP için de "Terör örgütüyle arasına mesafe koyması, terörü lanetlemesi şarttır. Eğer bunu yapabilmiş olsaydı, biz bugün başka bir Türkiye’yi konuşuyor olacaktık" ifadelerini kullandı.