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Rosier'den sosyal medyada gündem olan Fenerbahçe cevabı

Beşiktaş'ta kiralık sözleşmesi sona eren Valentin Rosier, hakkında çıkan Fenerbahçe iddiasını sosyal medya hesabından yalanladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Rosierden sosyal medyada gündem olan Fenerbahçe cevabı
Rosier'in Türkiye Kupasıyla pozu

Beşiktaş'ın Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluklarına performansıyla önemli katkı sağlayan Valentin Rosier için Fenerbahçe iddiası ortaya atıldı. Fransız yıldız bu iddiaya sosyal medya hesabından dikkati çeken bir yanıt verdi.

Hakkında çıkan Fenerbahçe haberini yalanlayan 24 yaşındaki futbolcu, "Kartallar, kartallar ile uçar" ifadelerini kullandı.

Öte tandan oyuncunun menajeri Stephane Canard, Rosier'in Avrupa'nın beş büyük liginden birinde oynamak istediğini açıkladı.

  • Bonservisi Sporting'de bulunan Rosier, Beşiktaş formasıyla çıktığı 37 maçta 3 gol atarken, 7 de asist yapma başarısı gösterdi.

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