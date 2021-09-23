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Rosier'in bonservisi artık Beşiktaş'ta

Siyah-beyazlı kulüp, Valentin Rosier'in 4 milyon 800 bin euro karşılığında bonservisinin alındığını ve oyuncuyla 2024-2025 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Rosierin bonservisi artık Beşiktaşta
Beşiktaş formasıyla çıktığı 43 maçta 3 gol atarken 8 de asist kaydetti.

Beşiktaş, Fransız futbolcu Valentin Rosier’in bonservisinin 4.8 milyon euro karşılığında alındığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den KAP'a gönderilen açıklama şöyle:

  • “Sporting CP Kulübü'nden 2021-2022 sezonu 1. transfer tescil döneminde bir yıllığına geçici transferi gerçekleşmiş olan profesyonel futbolcu Valentin Andre Henri Rosier'in transfer hakları, Kulübümüz tarafından 4.800.000 Avro karşılığında satın alınmıştır. Oyuncu ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır.”

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Valentin Rosier (@v.rosier19)'in paylaştığı bir gönderi

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