Rossi'nin iptal edilen golünde ofsayt çizgisi tartışmalara neden oldu

Fenerbançe'nin Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmada Rossi'nin attığı gol, ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. Sarı lacivertlilerin beraberlik golü VAR kararıyla iptal edildi. Pozisyonda ofsayt tespit edilirken ekrana getirilen 'ofsayt çizgisi' sosyal medyada tartışmalara neden oldu.