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Spor

Rossi'nin iptal edilen golünde ofsayt çizgisi tartışmalara neden oldu

Alanyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Lig mücadelesinde sarı lacivertlilerin Uruguaylı futbolcusu Rossi'nin attığı gol ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. Pozisyon için ekrana getirilen 'ofsayt çizgisi' sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

19:52 . 19/03/2023 Pazar
Yeni Şafak
Alanyaspor-Fenerbahçe maçındaki ofsayt pozisyonu tartışmalara neden oldu.

Alanyaspor-Fenerbahçe maçındaki ofsayt pozisyonu tartışmalara neden oldu.

Fenerbançe'nin Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmada Rossi'nin attığı gol, ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. Sarı lacivertlilerin beraberlik golü VAR kararıyla iptal edildi. Pozisyonda ofsayt tespit edilirken ekrana getirilen 'ofsayt çizgisi' sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

İşte Fenerbahçe'nin iptal edilen golü ve VAR'dan gelen 'ofsayt çizgisi' görüntüsü;
Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.
#Fenerbahçe
#Alanyaspor
#Mete Kalkavan
11 dakika önce
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