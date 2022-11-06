Spor Dzyuba, Adana Demirspor ile sözleşmesini fesih etti iddiası
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Dzyuba, Adana Demirspor ile sözleşmesini fesih etti iddiası

Adana Demirspor'un sezon başı kadrosuna kattığı serbest statüdeki Artem Dzyuba'nın sözleşmesini fesih ettiği iddia edildi. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Rus basınından Adana Demirsporlu Dzyuba hakkında şok iddia!
Artem Dzyuba'nın Adana Demirspor ile sözleşmesini fesih ettiği iddia edildi.

Süper Lig'de 12. haftada 23 puanla 4. sırada yer alan Adana Demirspor için Rus basınından şok bir iddia ortaya atıldı.

Dzyuba sözleşmesini fesih etti iddiası

Rus gazeteci Ivan Karpov'un Telegram hesabından yaptığı habere göre, Adana ekibinin sezon başı transfer ettiği 34 yaşındaki Artem Dzyuba, sözleşmesini fesih etti.

Herhangi bir resmi açıklama yapılmazken, ortaya atılan iddia üzerine gözler Adana Demirspor'dan yapılacak açıklamaya çevrildi.

  • Rus milli takımının da formasını terleten tecrübeli forvet 5 maçta forma giyerken 1 gol atma başarısı gösterdi.

Sezon başı kadroya katılan Rus golcünün, Adana Demirspor ile opsiyonlu 1 yıllık sözleşmesi bulunuyordu.

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