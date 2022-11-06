Dzyuba, Adana Demirspor ile sözleşmesini fesih etti iddiası

Dünya

Almanya’da doğal gaz depoları doldu

Almanya’da sokak aydınlatmalarını kapatmaktan yüzme havuzlarını birkaç derece daha soğuk tutmaya kadar alınan bir dizi önlem işe yaradı. Sıcak geçen ekim ayının da yardımıyla bu kış için yeterli doğalgaz depolandı.