Rusya'da şampiyon Zenit oldu: Artem Dzyuba'nın kostümü gündeme oturdu

Rusya Premier Lig'in 28. haftasında lider Zenit, en yakın takipçisi Lokomotiv Moskova'yı ağırladı. Karşılaşmadan 6-1'lik galibiyetle ayrılan Zenit, puanını 61'e yükselti.
Bitime iki hafta kala Lokomotiv Moskova'ya 9 puan fark atan Zenit, üst üste 3, toplamda ise 8. kez şampiyonluğa ulaştı.
'Deadpool' sahnede
Mücadele sonrasında düzenlenen kupa seremonisine, Zenit'in Rus yıldızı Artem Dzyuba damga vurdu. Golcü oyuncu seremoniye 'Deadpool' kostümüyle çıktı. Bu sezon Zeni formasıyla 33 karşılaşmada görev yapan Dzyuba, 18 gol ve 9 asistle oynadı.
Собственной персоной 😂 pic.twitter.com/nnY0Mkdmpn
Собственной персоной 😂 pic.twitter.com/nnY0Mkdmpn— ФК «Зенит» (@zenit_spb) May 2, 2021