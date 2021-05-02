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Spor Rusyada şampiyon Zenit oldu Artem Dzyubanın kostümü gündeme oturdu
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Rusya'da şampiyon Zenit oldu: Artem Dzyuba'nın kostümü gündeme oturdu

Rusya Premier Lig'de Lokomotiv Moskova'yı 6-1 mağlup eden Zenit, bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Düzenlenen kupa seremonisine, şampiyonluğun mimarlarından Artem Dzyuba 'Deadpool' kostümüyle çıktı.

Haber Merkezi AA
Rusyada şampiyon Zenit oldu: Artem Dzyubanın kostümü gündeme oturdu
Rusya'da şampiyon Zenit oldu

Rusya Premier Lig'in 28. haftasında lider Zenit, en yakın takipçisi Lokomotiv Moskova'yı ağırladı. Karşılaşmadan 6-1'lik galibiyetle ayrılan Zenit, puanını 61'e yükselti.

Bitime iki hafta kala Lokomotiv Moskova'ya 9 puan fark atan Zenit, üst üste 3, toplamda ise 8. kez şampiyonluğa ulaştı.

'Deadpool' sahnede

Mücadele sonrasında düzenlenen kupa seremonisine, Zenit'in Rus yıldızı Artem Dzyuba damga vurdu. Golcü oyuncu seremoniye 'Deadpool' kostümüyle çıktı. Bu sezon Zeni formasıyla 33 karşılaşmada görev yapan Dzyuba, 18 gol ve 9 asistle oynadı.

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