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Spor

Ruzomberok - Trabzonspor | Canlı skor - Canlı sonuç

Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Slovak temsilcisi Ruzomberok ile karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 19.30'da başlayacak. Karşılaşma A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Ruzomberok - Trabzonspor maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

16:22 - 25/07/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Ruzomberok - Trabzonspor
Ruzomberok - Trabzonspor

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Slovak temsilcisi Ruzomberok ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.


Sezonun ilk resmi maçına çıkacak olan bordo-mavililer sahadan galibiyetle ayrılarak tur kapısını aralamak istiyor.


Mücadele saat 19.30'da başlayacak. Karşılaşma A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.


RUZOMBEROK - TRABZONSPOR MUHTEMEL 11

Ruzomberok: Frühwald, Köstl, Gabriel, Maly, Selecky, Mudry, Lavrincik, Tucny, Chrien, Luteran, Hladik.

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Ozan Tufan, Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Lundstram, Umut Güneş, Visca, Bardhi, Trezeguet, Draguş


RUZOMBEROK - TRABZONSPOR CANLI SKOR

#Trabzonspor
#Ruzomberok
#UEFA Avrupa Ligi
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