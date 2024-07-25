Ruzomberok - Trabzonspor | Canlı skor - Canlı sonuç

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Slovak temsilcisi Ruzomberok ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Sezonun ilk resmi maçına çıkacak olan bordo-mavililer sahadan galibiyetle ayrılarak tur kapısını aralamak istiyor.
Mücadele saat 19.30'da başlayacak. Karşılaşma A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.
RUZOMBEROK - TRABZONSPOR MUHTEMEL 11
Ruzomberok: Frühwald, Köstl, Gabriel, Maly, Selecky, Mudry, Lavrincik, Tucny, Chrien, Luteran, Hladik.
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Ozan Tufan, Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Lundstram, Umut Güneş, Visca, Bardhi, Trezeguet, Draguş