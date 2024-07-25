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Spor

Ruzomberok 0-2 Trabzonspor |MAÇ SONUCU

UEFA Avrupa Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk maçında Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Ruzomberok'u 2-0 mağlup etti.

16:22 - 25/07/2024 Perşembe
Güncelleme: 21:59 - 25/07/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Trabzonspor tur kapısını araladı.
Trabzonspor tur kapısını araladı.

UEFA Avrupa Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk maçında Ruzomberok ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. MFK Ruzomberok Stadyumu'nda oynanan mücadelede Almanya Futbol Federasyonu'ndan Bastian Dankert düdük çaldı. Bastian Dankert'in yardımcılıklarını ise Lasse Koslowski ile Rene Rohde üstlendi. Karşılaşma Trabzonspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Bordo-mavili ekibe galibiyeti getiren golleri 39'uncu dakikada Trezeguet ve 90+1'inci dakikada Cihan Çanak kaydetti.


Bu mücadelenin rövanşı 1 Ağustos Perşembe günü Trabzonspor'un ev sahipliğine oynanacak.

RUZOMBEROK - TRABZONSPOR MAÇ SONUCU

#Trabzonspor
#Ruzomberok
#UEFA Avrupa Ligi
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