Sacha Boey hayalindeki ligi açıkladı

Sarı-kırmızılı futbolcu Sacha Boey, kariyer hedefiyle ilgili konuştu. 22 yaşındaki Fransız futbolcu, Avrupa'da tanınan eksiksiz bir sağ bek olmak istediğini ifade etti.





Transfermarkt'a konuşan Sacha Boey'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:





"Bu yıl transfer olabilirim"





"Galatasaray bana güzel bir projeyle geldi. Celtic gibi başka fırsatlarım da vardı ancak kulübün projesine inandım. Galatasaray'a kariyerim boyunca kalmak için gitmedim. Ben oynayacaktım ve beni daha sonra başka bir kulübe satacaklardı. Bu yıl olabilir..."





"Hayalim Premier Lig"





"Avrupa'nın 5 büyük liginde tanınan modern ve eksiksiz bir sağ bek olmak istiyorum. En iyi olmak için en iyilerle oynamalısınız. Hayalim Premier Lig... Birçok oyuncu için bir hayal. Bana uygun bir lig olduğunu düşünüyorum. Bundesliga'da da bekler İngiltere'deki gibi atak yapıyor."





"Okan Buruk 'İyiysen oynarsın' demişti"





"Galatasaray sakatlıklarım konusunda benden pek memnun değildi. Ancak başarılı performansımdan dolayı beni tutmak istediler. Bu yüzden kaldım. Okan Buruk'un sözleri gayet açıktı. 'İyiysen oynarsın' dedi ve o zamandan beri düzenli oynuyorum."















