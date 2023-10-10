Sacha Boey için Milli Takım çağrısı

Ülkemizde Galatasaray formasıyla iki sezondur gösterdiği başarılı performansla büyük beğeni toplayan ve Avrupa'nın büyük kulüplerinin transfer gündeminde olan Sacha Boey'in Fransa Milli Takımı'na çağrılmaması şaşkınlığa neden oldu. Uzun süredir Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps'tan davet bekleyen Kamerunlu asıllı futbolcu da yaşadığı hayal kırıklığını kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkça dile getirdi.





Deschamps kadroya aldığı isimlerin Boey'den daha iyi olduğunu ifade etse de, kamuoyunda Fransız teknik adamın inandırıcılığı kalmadı. 54 yaşındaki çalıştırıcının aldığı bu kararın arkasında Boey'in Müslüman kimliğinin de etkili olabileceği iddia ediliyor.









🌹Sacha Boey ve huzur...



🔗Kaynak: So Foot

✍Çeviri: Nâfi Alpay pic.twitter.com/cH3S0nGFyp — SPOR (@yenisafakspor) September 7, 2023





Ay-yıldızlı forma yakşır





Deschamps daha önce de Karim Benzema ile sıkıntı yaşamış, en iyi döneminde kadroya almamış ve Cezayir asıllı yıldız da Frasız çalıştırıcıyı ırkçılıkla suçlamıştı. Türk futbolseverler, Boey'in A Milli Takımı'na davet edilmesi yönünde Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) çağrılarda bulunmaya başladı. TFF'nin de bu konuda harekete geçebileceği konuşuluyor. Daha önce Mehmet Aurelio ve Colin Kazım da vatandaşlık alarak ay-yıldızlı formayı terletmişti.





Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Vargas'ın Kadın Voleybol Milli Takımında oynaması için verdiği vatandaşlık hakkını Boey'e tanıması için de kamuoyunun beklentisi bulunuyor.





Boey ikna olursa ay-yıldızlı formayı giymek için önünde engel yok.



























