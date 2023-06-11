Sacha Boey için pazarlama teklifi

Galatasaray'da bu sezon yıldızı parlayan isimler arasında yer alan Sacha Boey için önceki gün Nef Stadyumu'nda bir toplantı gerçekleştirildiği ortaya çıktı.





Şampiyonlar Ligi finalini izlemek için İstanbul'a gelen Manchester City'nin dünyaca ünlü yıldızı Erling Haaland'ın menajeri Rafaela Pimenta, Aslantepe'de Galatasaraylı yetkililerle bir araya geldi. Ünlü menajerle yapılan bu görüşmenin perde arkasında Sacha Boey'in yattığı öğrenildi.





Fransız futbolcunun performansından etkilenen Pimenta, Galatasaray yönetimine, "Bana yetki verirseniz Premier Lig'e en yüksek fiyattan satılmasını sağlarım" dedi.





Sacha Boey'in transferinden en az 20 milyon euronun üzerinde bir gelir bekleniyor.















