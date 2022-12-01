Spor Sacha Boey "Sezon sonu şampiyon olmak istiyoruz"
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Sacha Boey: "Sezon sonu şampiyon olmak istiyoruz"

Sacha Boey, sarı-kırmızılı takımın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı.

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Haber Merkezi AA
Sacha Boey: Sezon sonu şampiyon olmak istiyoruz
Sacha Boey

Gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Sacha Boey açıklamalarda bulundu.

"Çalışmaya devam ettim"

Sezon başında hazırlık kampında yer almamasına rağmen sergilediği başarılı performansla ilgili duygularını ifade eden Boey, "Takımdan ayrı olduğum sürede de çalışmalarımı bırakmadım. Sürekli çalışmalarıma devam ettim. Takımın iyi sonuçlar alması benim de parlamamı sağladı" dedi.

"Takımıma konsantre oldum"

Kamerun asıllı Fransız futbolcu, Dünya Kupası'yla ilgili, "Umarım Kamerun, Fransa'nın gittiği gibi ileri gidebilir. Çok büyük bir organizasyon. Şu anda ben takımıma konsantre oluyorum. Umarım gelecekte ben de katılırım" şeklinde konuştu.

Sacha Boey, geleceğiyle ilgili, "Futbolda ne zaman ne olacağını bilemezsiniz. Sezon başında takım içerisinde bile değildim ama şu anda iyi bir noktadayım. Benim için burada olmak önemli. Burada sezonu şampiyon olarak bitirmek önemli" cevabını verdi.

"Başakşehir maçı en iyi maçlarımızdan biriydi"

Süper Lig'deki son maçlarında Başakşehir karşısındaki 7-0'lık galibiyetin önemli olduğunu vurgulayan Boey, "Başakşehir maçı oynadığımız en iyi müsabakalardan biriydi. Zaten attığımız 7 gol bunun kanıtıydı. Şu anda iyi bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Aynı maçları her hafta tekrarlamak istiyoruz" derken, Fenerbahçe'den teklif allığ almadığına ise, "Fenerbahçe ile hiçbir şekilde iletişimim olmadı ve onlardan da bir teklif gelmedi" ifadelerini kullandı.

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