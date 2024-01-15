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Spor

İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel ifadeleri ortaya çıktı: Neden bileğine yazı yazdığını söyledi

Trabzonspor maçında attığı golün ardından İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını destekleyici bileğindeki yazıyı kameralara gösteren ve sonrasında gözaltına alınan İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel ifadesinde, "Kimseyi kışkırtmak veya provoke etmek için bir hareket yapmadım" dedi.

10:50 - 15/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 11:02 - 15/01/2024 Pazartesi
DHA
Sagiv Jehezkel
Sagiv Jehezkel

Süper Lig'in 20'nci haftasında dün akşam oynanan Antalyaspor-Trabzonspor maçında ev sahibi ekibin İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel'in attığı golden sonra yaşadığı sevinç, tepkilere neden oldu. Jehezkel, attığı golden sonra el bileğindeki yazıyı kameralara gösterdi. Yazıda İsrail'in Gazze'yi işgal etmek için başlattığı operasyonların başladığı tarih olan 7 Ekim 2023 gününe dikkat çekmesi ve Davut yıldızının bulunması, büyük tepki çekti.


Sagiv Jehezkel hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Antalyaspor yönetimi de futbolcunun kadrodan çıkarıldığını duyurdu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da İsrail katliamını savunan futbolcu Sagiv Jehezkel hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçundan adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.


"Provoke etmek istemedim"

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Spor Şube ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sagiv Jehezkel'i gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen Jehezkel, tercüman aracılığıyla ifade verdi. Jehezkel'in ifadesinde, "Ben kimseyi kışkırtmak veya provoke etmek için bir hareket yapmadım. Savaş yanlısı bir insan değilim. Ve sonuçta İsrail askerleri de var Gazze'de esir düşmüş durumda. Ben bu 100 günlük sürecin artık son bulması gerektiğine inanan biriyim. Savaşın bitmesini istiyorum. O yüzden buradaki işareti gösterdim. Politikayla işi olmayan birisiyim. Geldiğimden beri bugüne kadar politikayla alakalı hiçbir şey yapmadım. Geldiğim günden beri de hiçbir zaman kimseye bir saygısızlık yapmadım. Dikkat çekmek istediğim nokta savaşın son bulmasıydı" dediği öğrenildi.


Sagiv Jehezkel, emniyetteki işlemlerinin ardından öğle saatlerinde adliyeye sevk edilecek.


Çağlayan Grup'tan Antalyaspor'a Jehezkel çağrısı: Gereken yapılmazsa sponsorluktan çekiliriz
Çağlayan Grup'tan Antalyaspor'a Jehezkel çağrısı: Gereken yapılmazsa sponsorluktan çekiliriz

Antalyasporlu futbolcu Sagiv Jehezkel, Trabzonspor maçında attığı golün ardından yaptığı soykırım sevincine bir tepki de Çağlayan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Çağlayan'dan geldi. Antalyaspor'un forma sponsoru olan Çağlayan Grup adına sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Çağlayan, İsrail'in soykırımına destek veren sevince imza atan Jehezkel'in kadro dışı bırakılmasının yetmeyeceğini, sözleşmesinin feshedilerek sınır dışı edilmesi gerektiğini ifade ederek, "Aksi takdirde Antalyasporumuza ve grup firmamıza da başka bir kararın yakışmayacağını, gerekli yaptırımın uygulanmadığı takdirde çok sevdiğimiz Antalyaspor’un sponsorluğundan çekileceğimizi kulüp yönetimine ilettik. Zulme alkış tutana sessiz kalma da zulümdür." dedi. Ayrıca Dursun Çağlayan, yaptığı soykırım propagandasına 'Çağlayan Grup'u alet ettiğini belirterek Jehezkel hakkında dava açacaklarını da kaydetti.



#Sagiv Jehezkel
#Antalyaspor
#İsrail
22 dakika önce
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