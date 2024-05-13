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Spor

Sakaryaspor Süper Lig için rakibini bekliyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, 16 sezonun ardından Süper Lig özlemini gidermek istiyor. Yeşil-silahlı takım, play-off'lara kalan Bodrumspor, Çorum FK, Kocaelispor ve Boluspor'dan birini finalde beklemeye başladı.

11:39 - 13/05/2024 Pazartesi
AA
Sakaryasporlu Dino Ndlovu (solda), Kocaelispor karşısında kaydettiği gol sonrası basın mensuplarına poz verdi.
Sakaryasporlu Dino Ndlovu (solda), Kocaelispor karşısında kaydettiği gol sonrası basın mensuplarına poz verdi.

Ligin 34 ve son haftasında deplasmanda Kocaelispor'u 2-0 yenen Sakarya ekibi, bu sonuçla sezonu 3. sırada bitirerek play-off finali oynamaya hak kazandı.


Yeşil-silahlı takım, play-off'lara kalan Bodrumspor, Çorum FK, Kocaelispor ve Boluspor'dan birini finalde beklemeye başladı.


Sakaryaspor, 2004-2005 sezonunda 5 yılın ardından şampiyon olarak yükseldiği Süper Lig'i 32 puanla 16. sırada tamamlayarak küme düştü.


Sakarya temsilcisi, 2005-2006 sezonunda play-off finalinde Altay'ı 4-1 yenerek tekrar Süper Lig'e çıktı.


2007-2008 sezonunda Süper Lig için tekrar play-off oynayan Sakarya temsilcisi, yarı finalde normal süresi 2-2 biten maçta Boluspor'a penaltılarda 5-3 yenilerek elendi.


En son 2006-2007 sezonunda Süper Lig'de mücadele eden yeşil-siyahlı takım, geçen sezon 10 yılın ardından yükseldiği 1. Lig'de, play-off 1. turunda 120+2'nci dakikada kalesinde gördüğü golle Eyüpspor'a 1-0 yenilerek elendi.


Play-off finalindeki rakibini beklemeye başlayan Sakaryaspor, 16 sezonun ardından Süper Lig özlemini gidermek istiyor.




"İnşallah şehrimize o kupayı getireceğiz"


Sakaryaspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Futbol Şube Sorumlusu Semih Çiftçi, sezon başında şampiyonluk için kadro yapılanması gerçekleştirdiklerini söyledi.


Sezon içerisinde beklemedikleri puan kayıpları yaşadıklarını fakat yarışı bırakmadıklarını belirten Çiftçi, "Play-off finaline hak kazandık. Şehir kenetlendi. Şehrin kenetlenmesiyle bu işi başaracağımızı, bir kez daha ne kadar istekli olduğumuzu Kocaelispor maçında gösterdik. İnşallah şehrimize o kupayı getireceğiz. 16 sezondur bu şehrin özleminde Süper Lig. İnşallah bu sene o özlemi gidereceğiz" diye konuştu.


Çiftçi, görev sürelerinde takımı şampiyon olarak 2. Lig'den Trendyol 1. Lig'e çıkardıklarını anımsatarak, "İnşallah seneye tüm Türkiye Sakaryaspor'u Süper Lig'de izleyecek" dedi.


Çiftçi, play-off oynayacak tüm takımlara da başarılar diledi.









#1. Lig
#Süper Lig
#Sakaryaspor
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