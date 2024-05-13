Sakaryaspor Süper Lig için rakibini bekliyor

Sezon içerisinde beklemedikleri puan kayıpları yaşadıklarını fakat yarışı bırakmadıklarını belirten Çiftçi, "Play-off finaline hak kazandık. Şehir kenetlendi. Şehrin kenetlenmesiyle bu işi başaracağımızı, bir kez daha ne kadar istekli olduğumuzu Kocaelispor maçında gösterdik. İnşallah şehrimize o kupayı getireceğiz. 16 sezondur bu şehrin özleminde Süper Lig. İnşallah bu sene o özlemi gidereceğiz" diye konuştu.