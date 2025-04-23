Sakaryaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Teknik direktör İrfan Buz
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, İlker Püren'den boşalan teknik direktörlük görevine İrfan Buz'un getirildiğini açıkladı.
Trendyol 1. Lig takımlarından Sakaryaspor, İlker Püren'den boşalan teknik direktörlük görevine İrfan Buz'u getirdi.
Konuya ilişkin yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için İrfan Buz ile anlaşmaya varmıştır. Yeni teknik direktörümüz, yarın Bosna-Hersek'teki fesih işlemlerini tamamladıktan sonra şehrimize gelecektir" denildi.
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