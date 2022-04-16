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Sakatlanan Pelkas gözyaşlarına hakim olamadı

Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe sahasında Göztepe'yi konuk etti. Mücadelenin 30. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Dimitris Pelkas gözyaşlarına hakim olamadı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sakatlanan Pelkas gözyaşlarına hakim olamadı
Pelkas gözyaşlarını tutamadı

Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe ile Göztepe, Kadıköy'de karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli takım, karşılaşmanın henüz başında Serdar Aziz'in attığı golle 1-0 öne geçti.

Pelkas gözyaşları içinde sahayı terk etti

Mücadelenin 30. dakikasındaysa sarı-lacivertli oyuncu Dimitris Pelkas bir sakatlık geçirdi. Birkaç dakika kendisini deneyen Yunan oyuncu, saha kenarına değişiklik işareti yaptı. Pelkas yerine oyuna Attila Szalai dahil oldu.

Dimitris Pelkas oyundan çıkarken gözyaşlarına hakim olamazken, sarı-lacivertli taraftarlar ise Yunan oyuncu lehine tezahüratlar yaptı.
Kadıköyde fark iki

Kadıköy'de fark iki

​Fenerbahçe sahasında Göztepe'yi konuk ediyor.
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