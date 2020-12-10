Salah'tan tarihe geçen gol: Gerrard'ı geride bıraktı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde liderliği garantileyen Liverpool'un, gruptan çıkma şansı kalmayan Midtjylland'a konuk olduğu mücadele 1-1 sonuçlandı.
55. saniyede fileleri havalandıran Muhammed Salah, Liverpool'un turnuva tarihindeki en hızlı golünü kaydetti.
Liverpool formasıyla Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 22'ye çıkaran Mısırlı forvet oyuncusu, Steven Gerrard'ı geçerek bu alandaki kulüp rekorunu da kırdı.
Midtjylland-Liverpool maç özetini izlemek için tıklayın
Atalanta tur atladı
D Grubu'nda ikinci sırayı alacak ekip, Ajax-Atalanta müsabakasıyla belirlendi.
Atalanta, Ajaxlı Gravenberch'in 79. dakikada kırmızı kart gördüğü maçı, Muriel'in 85. dakikadaki golüyle 1-0 kazandı.
Bu sonuçlarla puanını 13'e çıkaran Liverpool lider, 11 puana sahip Atalanta da ikinci olarak son 16 turuna yükseldi.
Grubu 7 puanla 3. sırada bitiren Ajax ise yoluna UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda devam edecek.
Ajax-Atalanta maç özetini izlemek için tıklayın
Atalanta, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında son maçta Ajax'ı 1-0 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi'nde son 16 takım arasına adını yazdırdı #UCL pic.twitter.com/jZDiR9T47v
Atalanta, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında son maçta Ajax'ı 1-0 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi'nde son 16 takım arasına adını yazdırdı #UCL pic.twitter.com/jZDiR9T47v— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) December 9, 2020
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