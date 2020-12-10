UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Salah'tan tarihe geçen gol: Gerrard'ı geride bıraktı

Şampiyonlar Ligi'nde D Grubu'ndatur atlayan takımlar Liverpool ve Atalanta oldu. Liverpool formasıyla Devler Ligi'ndeki gol sayısını 22'ye çıkaran Salah ise kulüp rekorunu kırdı.

Haber Merkezi AA
Salah'ın maçta rakibi ile mücadelesi

Salah'ın maçta rakibi ile mücadelesi

Fotoğraf: BO AMSTRUP / Reuters

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde liderliği garantileyen Liverpool'un, gruptan çıkma şansı kalmayan Midtjylland'a konuk olduğu mücadele 1-1 sonuçlandı.


55. saniyede fileleri havalandıran Muhammed Salah, Liverpool'un turnuva tarihindeki en hızlı golünü kaydetti.

Liverpool formasıyla Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 22'ye çıkaran Mısırlı forvet oyuncusu, Steven Gerrard'ı geçerek bu alandaki kulüp rekorunu da kırdı.

Midtjylland-Liverpool maç özetini izlemek için tıklayın


Salah'ın 55. saniyede attığı gol anı
Salah'ın 55. saniyede attığı gol anı

Atalanta tur atladı

D Grubu'nda ikinci sırayı alacak ekip, Ajax-Atalanta müsabakasıyla belirlendi.

Atalanta, Ajaxlı Gravenberch'in 79. dakikada kırmızı kart gördüğü maçı, Muriel'in 85. dakikadaki golüyle 1-0 kazandı.

Bu sonuçlarla puanını 13'e çıkaran Liverpool lider, 11 puana sahip Atalanta da ikinci olarak son 16 turuna yükseldi.

Grubu 7 puanla 3. sırada bitiren Ajax ise yoluna UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda devam edecek.

Ajax-Atalanta maç özetini izlemek için tıklayın

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