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Saliba'dan harika gol: Arsenal 3'te 3 yaptı

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Arsenal deplasmanda Bournemouth'u 3-0 mağlup etti. Arsenal'da William Saliba'nın attığı gol maça damgasını vururken, takım arkadaşı Oleksandr Zinchenko'nun tepkisi sosyal medyada gündem oldu. Saliba'nın Bournemouth'a attığı golü haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi AA
Saliba gol izle: Arsenal Bournemouth 3-0 maç özeti izle
Oleksandr Zinchenko'nun, Saliba'nın golüne tepkisi

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Arsenal, deplasmanda Bournemouth ile karşılaştı. Mücadeleyi Arsenal 3-0 kazandı ve Premier Lig'de 3'te3 yaptı.

Arsenal Bournemouth maç özeti

İlk iki maçını kazanan Arsenal, Bournemouth ile deplasmanda yaptığı maçın 5 ve 11. dakikalarında Martin Odegaard'ın attığı gollerle soyunma odasına 2-0 önde gitti. Londra ekibi, William Saliba'nın 54. dakikadaki golüyle sahadan 3-0 galip ayrıldı. Puanını 9'a çıkaran Arsenal maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Bournemouth ise 3 puanda kaldı.

Saliba'dan harika gol

Arsenal'da William Saliba'nın attığı gol maça damgasını vururken, takım arkadaşı Oleksandr Zinchenko'nun tepkisi sosyal medyada gündem oldu. İşte Saliba'nın attığı gol:

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