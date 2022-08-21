Saliba'dan harika gol: Arsenal 3'te 3 yaptı

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Arsenal, deplasmanda Bournemouth ile karşılaştı. Mücadeleyi Arsenal 3-0 kazandı ve Premier Lig'de 3'te3 yaptı.

Arsenal Bournemouth maç özeti

İlk iki maçını kazanan Arsenal, Bournemouth ile deplasmanda yaptığı maçın 5 ve 11. dakikalarında Martin Odegaard'ın attığı gollerle soyunma odasına 2-0 önde gitti. Londra ekibi, William Saliba'nın 54. dakikadaki golüyle sahadan 3-0 galip ayrıldı. Puanını 9'a çıkaran Arsenal maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Bournemouth ise 3 puanda kaldı.

Saliba'dan harika gol

Arsenal'da William Saliba'nın attığı gol maça damgasını vururken, takım arkadaşı Oleksandr Zinchenko'nun tepkisi sosyal medyada gündem oldu. İşte Saliba'nın attığı gol:

🚀 The goal

😱 The reaction



Believe it yet, Alex? 😉 #BOUARS pic.twitter.com/w8jSGdvua8 REKLAM August 21, 2022