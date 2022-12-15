Salih Özcan Dünya Kupası favorisini açıkladı

A Milli Futbol Takımı ve Borussia Dortmund’un başarılı oyuncularından Salih Özcan açıklamalarda bulundu.

Katar’da düzenlenen Dünya Kupası'yla ilgili görüşlerini aktararak sözlerine başlayan Salih, "Çok güzel maçlar oldu. Favori takımlar da elendi. Bence güzel bir dünya şampiyonası oluyor. Benim için Fas çok iyi bir takım oldu" ifadelerini kullandı.

"İnşallah Messi o kupayı kaldırır"

Dünya Kupası’ndaki favorisini de açıklayan 24 yaşındaki futbolcu, "Fas büyük takımlara karşı inanılmaz bir performans gösterdi ama benim favorim Arjantin. İnşallah hayırlısıyla Messi o kupayı kaldırır" cümlelerine yer verdi.

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"Hedefimiz 2024’te Avrupa Şampiyonası’na katılmak"

A Milli Takım'ın, Dünya Kupası’na katılamamasından dolayı üzgün olduğunu dile getiren Özcan, "Dünya Kupası’nda her oyuncu olmak ister. Bizim için de gerçekten üzücü oldu katılmamamız. Hedefimiz 2024’te Avrupa Şampiyonası’na katılmak. Almanya’da olması da güzel bir duygu olur, inşallah ona katılırız" diye konuştu.

"Stefan Kuntz iyi bir antrenör"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz’u Alman Genç Milli Takımı’ndan tanıdığını vurgulayan Salih Özcan, "İlişkimiz iyi. U21’de Avrupa şampiyonu olmuştuk. Antrenör olarak iyi bir antrenör. Takımla iyi bir ilişki içinde ve iyi konuşmalar da yapıyor. Bu takım ruhu için çok iyi bence. İki maç yenilgimiz oldu ama o da olabilir. Bence milli takım ruhu iyi, oyuncuların birçoğu büyük kulüplerde oynuyor. Takım iyi, oyuncular da iyi. Bizim hedefimiz şimdi 2024, inşallah oraya da katılırız" şeklinde konuştu.

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Salih Özcan: "Ailem Türk Milli Takımı'nda oynamamı istedi. Stefan Kuntz'un da tercihimde etkisi büyüktü" pic.twitter.com/V7WKPByBy8 — SPOR (@yenisafakspor) March 25, 2022