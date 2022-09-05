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Salih Uçan'dan sert tepki: "Souza 'Tekme atabilirsin mi' diyecekti?"

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-2 mağlup etti. Mücadele sonrasında bir taraftarın sahaya girmesi ve Cenk Tosun'a tekme atması sonucunda ortalık karıştı. Karşılaşma sonrasında yaşananların ardından Souza'nın kırmızı kart görmesine tepki gösteren Beşiktaşlı futbolcu Salih Uçan, sert açıklamalar yaptı. Salih Uçan Ankaragücü maçı sonrasında ne söyledi? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Salih Uçan Ankaragücü maçı sonrasında ne söyledi?
Salih Uçan

Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Ankaragücü-Beşiktaş maçı sonrasında ortalık karıştı. Mücadelenin hakemi Mete Kalkavan'ın son düdüğünün ardından, sahaya giren bir taraftar, Cenk Tosun'a uçan tekme attı.

Karşılaşma sonrasında yaşananlar hakkında konuşan Beşiktaşlı futbolcu Salih Uçan, Souza'nın kırmızı kart gömesine tepki gösterdi.

  • "Umarım ceza almaz"
  • Yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Uçan, "Pozisyonda sırtım dönüktü, muhtemelen bana doğru geliyordu. Cenk bir adım atmasa tekme yiyecektim bir taraftardan. Belime geliyordu ve sakatlanabilirdim. Josef bunu görünce taraftarı dışarı itti. Kırmızı kart gördü. Takımımın kaptanı ne yapacaktı? 'Buyur kardeşim tekme atabilirsin' mi diyecekti? Bu çok net haksızlık, düzeltilmesi gerekiyor, umarım ceza almaz" ifadelerini kullandı.

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