Salih Uçan'dan sert tepki: "Souza 'Tekme atabilirsin mi' diyecekti?"

Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Ankaragücü-Beşiktaş maçı sonrasında ortalık karıştı. Mücadelenin hakemi Mete Kalkavan'ın son düdüğünün ardından, sahaya giren bir taraftar, Cenk Tosun'a uçan tekme attı.
Karşılaşma sonrasında yaşananlar hakkında konuşan Beşiktaşlı futbolcu Salih Uçan, Souza'nın kırmızı kart gömesine tepki gösterdi.
- "Umarım ceza almaz"
- Yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Uçan, "Pozisyonda sırtım dönüktü, muhtemelen bana doğru geliyordu. Cenk bir adım atmasa tekme yiyecektim bir taraftardan. Belime geliyordu ve sakatlanabilirdim. Josef bunu görünce taraftarı dışarı itti. Kırmızı kart gördü. Takımımın kaptanı ne yapacaktı? 'Buyur kardeşim tekme atabilirsin' mi diyecekti? Bu çok net haksızlık, düzeltilmesi gerekiyor, umarım ceza almaz" ifadelerini kullandı.