Vitor Pereira'nın gözdesine talip var

Gelecek sezonun hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, oyuncularına gelen teklifleri değerlendirmeye alırken bir yandan da Vitor Pereira'nın gönderilecek isimler için onayını bekliyor.

İtalyan basınında yer alan haberlerde, geçtiğimiz yılı Genoa'da kiralık olarak geçiren Miha Zajc için Sampdoria'nın devreye girdiği iddia edildi. Sampdoria Teknik Direktörü Roberto D’aversa’nın, Sloven yıldızın taktiğine uyacağını ve özellikle istediği kaydedildi. İtalyan ekibinin kısa süre içerisinde Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor.

Pereira'nın yeni gözdesi Miha Zajc

Fenerbahçe'nin daha önce oynadığı Zwolle ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında da fileleri havalandıran Zajc, Fürth maçını da boş geçmedi. 27 yaşındaki Sloven oyuncu, oynadığı son 3 karşılaşmada 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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6-8 ve10 numara mevkilerinde oynayabilen Miha Zajc, duran topları başarılı bir şekilde kullanabiliyor. Fenerbahçe'yi 3'lü oynatmak isteyen Pereira'nın, Zajc'ı çok beğendiği ve onu kullanmak istediği öğrenildi.

SPOR Fenerbahçeli oyuncu, Vitor Pereira'nın gözdesi oldu

Miha Zajc'ın Fürth'e attığı gol;



