Spor Şampiyon Bizim Çocuklar Fransada PSGnin hakimiyetini Türkler yıktı
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Şampiyon Bizim Çocuklar: Fransa'da PSG'nin hakimiyetini Türkler yıktı

Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Mustafa Kapı'nın formasını giydiği Lille, Fransa Ligue 1'de şampiyonluğunu ilan etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Şampiyon Bizim Çocuklar: Fransada PSGnin hakimiyetini Türkler yıktı
Burak Yılmaz'ın golü sonrası yaşadığı sevinç.

Fransa Ligue 1'de şampiyonluk mücadelesi veren Lille sezonun son maçında Angers'i deplasmanda 2-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti.

Milli futbolcularımızdan; Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in 11'de başladığı maçta Burak Yılmaz takımı adına skoru 2-0 yapan golü attı.

Uzatma dakikalarında mücadele 2-1'e gelse de Lille hata yapmadı ve maç bu skorla tamamlandı. Fransız ekibi PSG'nin Ligue 1'deki hakimiyetine son vererek ligin yeni şampiyonu oldu.

Burak Yılmaz'dan duygusal konuşma
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Burak Yılmaz'dan duygusal konuşma
Fransa Ligue 1'de Lille'le şampiyonluğunu ilan eden Burak Yılmaz, saha içinden yaptığı duygusal konuşmayla Türkiye'ye selam gönderdi.


  • Burak Yılmaz, 2007-08 sezonundan bu yana beş büyük ligde 16 gole ulaşan ilk Türk futbolcu oldu. Bunu son olarak Nihat Kahveci, Villarreal formasıyla başarmıştı.

Şampiyon Bizim Çocuklar
Şampiyon Bizim Çocuklar

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Fransada şampiyonBizim Çocuklar

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