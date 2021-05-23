Şampiyon Bizim Çocuklar: Fransa'da PSG'nin hakimiyetini Türkler yıktı

Fransa Ligue 1'de şampiyonluk mücadelesi veren Lille sezonun son maçında Angers'i deplasmanda 2-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti.
Milli futbolcularımızdan; Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in 11'de başladığı maçta Burak Yılmaz takımı adına skoru 2-0 yapan golü attı.
Uzatma dakikalarında mücadele 2-1'e gelse de Lille hata yapmadı ve maç bu skorla tamamlandı. Fransız ekibi PSG'nin Ligue 1'deki hakimiyetine son vererek ligin yeni şampiyonu oldu.
- Burak Yılmaz, 2007-08 sezonundan bu yana beş büyük ligde 16 gole ulaşan ilk Türk futbolcu oldu. Bunu son olarak Nihat Kahveci, Villarreal formasıyla başarmıştı.
🎉 Son düdüğün ardından yaşanan müthiş sevinç! #Ligue1UberEats
🇹🇷 #BizimÇocuklar, Türk bayrağıyla sahada! #beINSPORTS pic.twitter.com/6lGGIdrLcf
🎉 Son düdüğün ardından yaşanan müthiş sevinç! #Ligue1UberEats