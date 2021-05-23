Şampiyon Bizim Çocuklar: Fransa'da PSG'nin hakimiyetini Türkler yıktı

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ABD Dışişleri Bakanı Blinken: İsrail ve Filistin için tek çözüm yolu iki devletli çözümdür

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ülkesinde katıldığı bir canlı yayında, İsrail ile Filistin arasında yaşanan gelişmelere ilişkin, "En uygunu iki devletli çözüm" ifadelerini kullandı. Blinken ayrıca, ateşkesin ardından Gazze'nin yeniden inşasına katkı sağlayacaklarını, ancak Hamas'ın bu süreçte hiçbir şekilde rolünün olmayacağını söyledi.