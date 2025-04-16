Şampiyon Bursaspor son maçına hazırlanıyor

Şampiyon Bursaspor, sahasında Bornova 1877 ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Teknik Direktör Adem Çağlayan yönetiminde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas, topa sahip olma ve dayanıklılık çalışmalarıyla devam etti. Futbolcular son bölümde çift kale maçlar yaptı.