Şampiyon olmak yetmiyor: Teknik direktörler sezonu tamamlayamıyor

Trabzonspor'da Abdullah Avcı istifa ettiğini açıkladı. Bordo-mavili ekibi geçen geçen sezon 38 yıl aradan sonra şampiyon yapan Avcı bu sezona ise hayal kırıklığı ile başladı. Avcı yönetiminde önce Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag'a elenen Trabzonspor ardından ligde kötü sonuçlar alarak şampiyonluk yarışından uzaklaştı. Konferans Ligi'nde de Basel'e elenen Avcı'nın ekibi Avrupa kupalarına da veda etti. Trabzonspor, en son Süper Lig'de kendi evinde Ümraniyespor'a 2-1 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Abdullah Avcı bugün istifa ettiğini açıkladı.

Şampiyon olmak yaramıyor

Abdullah Avcı'nın bu istifa kararının ardından, Süper Lig'de son 9 sezonda dördüncü kez bir önceki seneyi şampiyon tamamlayan teknik direktör ertesi yılı takımının başında tamamlayamamış oldu.

Hamza Hamzaoğlu ile gelenek başladı

Hamza Hamzaoğlu 2014-2015 sezonun ortasında Cesera Prandelli'nin ayrılmasının ardından Galatasaray'ın başına geçmiş ve sezonu üç kupayla bitirmişti. Ertesi sezona istikrarsız sonuçlarla başlayan ve Şampiyonlar Ligi'nde de kötü sonuçlar alan Hamzaoğlu ile yollar henüz ligin ilk yarısı bitmeden ayrılmıştı.

Okan Buruk tutunamadı

2019-2020 sezonunda Başakşehir'i şampiyon yapan Okan Buruk, ertesi sezona kötü sonuçlar alarak başladı. Genç hocayla henüz sezon bitmeden yollar ayrıldı. Okan Buruk'un yerine göreve gelen Aykut Kocaman ile Başakşehir sezonu 48 puanla ligi 12.sırada tamamlamıştı.

Sergen Yalçın Şampiyon Ligi'nde puan alamadı

2020-2021 sezonu Galatasaray'ın 1 averaj önünde Sergen Yalçın ile şampiyon kapatan Beşiktaş ertesi sezon için hesaplarını Şampiyonlar Ligi üzerine yapmıştı. Ancak Şampiyonlar Ligi'nde puan dahi alamadan gruptan elenen siyah-beyazlı ekip, ligde de başarısız sonuçlar alınca sezon bitmeden Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı.







