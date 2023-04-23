Şampiyon Samsunspor

Samsunspor, 1. Lig'in 34. haftasında Ankara Keçiörengücü'nü konuk etti.

Yaklaşık 35 bin taraftarın tribünden takip ettiği mücadele kırmızı-beyazlıların 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Samsunspor, bu galibiyetle birinciliğini de garantilemiş oldu.