Şampiyon Samsunspor

Son düdüğün ardından taraftarlar sahaya girdi.
Samsunspor, 1. Lig'in 34. haftasında Ankara Keçiörengücü'nü konuk etti.
Yaklaşık 35 bin taraftarın tribünden takip ettiği mücadele kırmızı-beyazlıların 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Samsunspor, bu galibiyetle birinciliğini de garantilemiş oldu.
Maçın son anlarında ilginç anlar yaşandı. Bazı taraftarlar son düdük çalındığını sanarak sahaya girdi. Tribünler sahaya giren taraftarlara tepki gösterdi. Kısa süre içerisinde durumu fark eden taraftarlar yerlerine geri döndü ve maçın son saniyeleri oynandı.
Daha sonra çalan maçın bitiş düdüğünün ardından Samsunporlu taraftarlar sahaya girerek şampiyonluğu futbolcularla birlikte kutladı.