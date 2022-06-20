Spor Şampiyon Trabzonspordan kritik transfer Anlaşma tamam her şey imzaya kaldı
FUTBOL FUTBOL

Şampiyon Trabzonspor'dan kritik transfer: Anlaşma tamam her şey imzaya kaldı

Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Trabzonspor, transfer döneminde de kritik hamleler yapmaya devam ediyor. Önceki günlerde 3 transferi birden açıklayan bordo mavililer yaz transfer döneminin en sükseli imzalarından birini attırmaya hazırlanıyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Şampiyon Trabzonspordan kritik transfer: Anlaşma tamam her şey imzaya kaldı
Trezeguet

Trabzonspor, bonservisi Aston Villa'da bulunan Mısırlı futbolcu Trezeguet'in transferini tamamladı.

Bordo mavili yönetimin transfer görüşmeleri için Türkiye'ye gelen oyuncu menajeriyle el sıkıştığı ve işin imzaya kaldığı öğrenildi.

Trezeguet'in transferinin kısa süre içerisinde açıklanması ve oyuncunun yeni sezon kamp çalışmaları için takıma katılması bekleniyor.

  • 27 yaşındaki futbolcu, Kasımpaşa'dan Aston Villa'ya transfer olmuştu. Trezeguet, daha fazla süre almak için takımdan ayrılma isteğinde bulunmuştu. Başarılı kanat oyuncusu, sezonun ikinci yarısını Başakşehir'de geçirmiş ve çıktığı 13 maçta 6 gol atıp 4 asist yapmıştı.


Türkiyeye geldi 25 dakikada tükendi

Türkiye'ye geldi 25 dakikada tükendi

​Her bir dakikada iki adet satıldı: Otomobil sektörünün en ucuzu.
TOKİden büyük fırsat

TOKİ'den büyük fırsat

27 ilde satışa çıkarılıyor: Aralarında İstanbul ve Ankara da var.
NATOya üyelik müzakereleri

NATO'ya üyelik müzakereleri

​İbrahim Kalın: Acilen adım atılmasını bekliyoruz.

550 bin kişi yararlanacak: Beklentiler ne?

​Polise yumruk atan DBP'li Salihe Aydeniz hakkında yeni gelişme.

​Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası haksız tahrikle 23 yıla indi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.