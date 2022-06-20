Şampiyon Trabzonspor'dan kritik transfer: Anlaşma tamam her şey imzaya kaldı Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Trabzonspor, transfer döneminde de kritik hamleler yapmaya devam ediyor. Önceki günlerde 3 transferi birden açıklayan bordo mavililer yaz transfer döneminin en sükseli imzalarından birini attırmaya hazırlanıyor.

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