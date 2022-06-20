Şampiyon Trabzonspor'dan kritik transfer: Anlaşma tamam her şey imzaya kaldı

Trabzonspor, bonservisi Aston Villa'da bulunan Mısırlı futbolcu Trezeguet'in transferini tamamladı.
Bordo mavili yönetimin transfer görüşmeleri için Türkiye'ye gelen oyuncu menajeriyle el sıkıştığı ve işin imzaya kaldığı öğrenildi.
Trezeguet'in transferinin kısa süre içerisinde açıklanması ve oyuncunun yeni sezon kamp çalışmaları için takıma katılması bekleniyor.
- 27 yaşındaki futbolcu, Kasımpaşa'dan Aston Villa'ya transfer olmuştu. Trezeguet, daha fazla süre almak için takımdan ayrılma isteğinde bulunmuştu. Başarılı kanat oyuncusu, sezonun ikinci yarısını Başakşehir'de geçirmiş ve çıktığı 13 maçta 6 gol atıp 4 asist yapmıştı.