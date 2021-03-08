Şampiyon yapan sağ bek James Tavernier

Celtic'in 9 sezonluk şampiyonluk ambargosunu noktalayan Rangers, rakibinin 20 puan önünde namağlup bir şekilde şampiyonluğu garantiledi.

40 yaşındaki Steven Gerrard, teknik direktörlük kariyerindeki ilk kupasına Rangers ile ulaştı.

İskoçya'nın Glasgow kentinde 1872 yılında kurulan Rangers, son yıllarda daha çok yaşadığı ekonomik sıkıntılarla gündeme geldi. Borçları nedeniyle kapanma tehlikesi yaşayan ve 2. sırada bitirdiği 2011-2012 sezonunun ardından 4. Lig'e düşürülen Rangers, 2016-2017 sezonunda yeniden Premiership'e yükseldi. Glasgow ekibi, söz konusu sezonu 3. sırada tamamladı.

Üç farklı teknik direktörün görev yaptığı 2017-2018 sezonunu 2. sırada bitiren Rangers, sezon sonunda Steven Gerrard'ı göreve getirdi. İngiliz çalıştırıcı ile çıkışa geçen İskoç ekibi, hem 2018-2019 hem de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle erken sonlandırılan geçen sezonu yine 2. sırada tamamladı.

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Ligde bu sezon bambaşka bir performans sergileyen Rangers, en yakın rakibi Celtic'in Dundee United ile 0-0 berabere kalmasıyla bitime 6 maç kala şampiyonluğunu ilan etti.

Premiership'te oynadığı 32 maçta yenilgi yüzü görmeyen Gerrard'ın öğrencileri, 28 galibiyet ve 4 beraberlikle 88 puan toplayarak zafere ulaştı. Bu maçlarda 77 gol atan Rangers, kalesinde sadece 9 gol gördü. Rangers, bu sezon çıktığı 45 resmi maçta ise yalnızca bir kez kaybetti.

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Steven Gerrard'ın ilk kupa sevinci

Kariyerinde 19 yıl forma giydiği Liverpool'da birçok kupa kazanan Steven Gerrard, teknik direktör olarak ilk kupa sevincini Rangers'ta yaşadı.

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Futbolu bıraktığı 2017 yılında Liverpool altyapısında antrenörlüğe başlayan 40 yaşındaki İngiliz, 2018'in mayıs ayında Rangers ile sözleşme imzalamıştı.

Gerrard, İskoç ekibindeki üçüncü sezonunu kupayla taçlandırmayı başardı. Rangers, Gerrard yönetimindeki 159 maçta, 106 galibiyet, 33 beraberlik ve 20 mağlubiyet yaşadı.

🏆 We Are Champion55#Champion55 pic.twitter.com/BjnjQDoBPi — Rangers Football Club (@RangersFC) March 7, 2021

Celtic'in rekor hayalleri suya düştü

Premiership'te 55. kez kupaya uzanan Rangers, İskoçya'da en fazla şampiyon olan kulüp konumunu güçlendirdi.

İlk şampiyonluğunu 1892-1893 sezonunda yaşayan mavi-beyazlı takım, son şampiyonluğunu ise 2010-2011 sezonunda elde etmişti.

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Gerrard'ın ekibi ayrıca, Celtic'in 10 yıl üst üste şampiyon olarak rekor kırma hayallerini suya düşürdü.

Ligde daha önce 1966-1974 yıllarında Celtic, 1989-1997 yıllarında ise Rangers art arda 9. kez şampiyonluk yaşamıştı.

Öte yandan, İskoçya Kupası'nı 33 kez müzesine götüren Rangers, Lig Kupası'nda da 27 kez zafere ulaştı.

🏆🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿İskoçya'da 55. şampiyonluk için rakibinin puan kaybı yapmasını bekleyen Rangers taraftarı, Celtic'in Dundee United deplasmanındaki maçına uçakla mesaj gönderdi.



🛩"Bizi görebiliyor musunuz?"pic.twitter.com/7XGim56oDy — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) March 7, 2021

Gol yükünü sağ bek Tavernier çekti

Rangers'ın şampiyonluğunda en önemli katkılardan birini takımın sağ beki James Tavernier verdi.

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29 yaşındaki, ligde 11 gol toplamda ise 17 gol atarak kulübün bu sezonki en golcü ismi konumuna geldi. İngiliz futbolcu ayrıca ligde 10 da kaydetti. Tavernier, sakatlığı nedeniyle ligdeki son 3 maçta görev alamadı.

İskoç ekibinin forvetleri Kemar Roofe ve Alfredo Morelos da 10'ar golle şampiyonlukta pay sahibi oldu.





Kadroda tanıdık futbolcular var

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Rangers'ın kadrosunda tanıdık isimler yer alıyor. Galatasaray'ın efsanelerinden Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis, Ransgers'ta forma giyiyor.

Glasgow ekibi, geçen sezonun devre arasında Belçika'nın Genk takımından kiraladığı Ianis'in sezon sonunda bonservisini almıştı.

22 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon 36 maçta oynadı ve 7 gol kaydetti.

Bir dönem Beşiktaş'ın kalesini koruyan 39 yaşındaki Allan McGregor da Rangers'ın kadrosunda bulunuyor. İskoç kaleci, bu sezon 34 maçta forma giydi.

55 delivered. pic.twitter.com/1oUPYL3zRp — Ianis Hagi (@IanisHagi10) March 7, 2021

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup devam ediyor

UEFA Avrupa Ligi'ne 2. eleme turundan başlayan Rangers, sırasıyla Lincoln Red Imps, Willem II ve Galatasaray'ı eleyerek adını gruplara yazdırmıştı.

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Gerrard'ın öğrencileri, Benfica, Standard Liege ve Lech Poznan ile birlikte yer aldığı D Grubu'nu lider tamamlayarak son 32 takım arasında kaldı.

Royal Antwerp'i 4-3 ve 5-2'lik skorla mağlup ederek son 16'ya yükselen Rangers, bu turda Slavia Prag ile eşleşti.

UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon oynadığı 11 maçta hiç yenilmeyen Rangers, 9 galibiyet 2 beraberlik aldı. Bu maçlarda rakip ağları 33 kez sarsan İskoç temsilcisi, kalesinde 13 gol gördü.