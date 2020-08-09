Şampiyonlar Ligi'nde gecenin golü Messi'den (ÖZET)

İspanya'nın Barcelona ekibi, 1-1 sona eren ilk maçın rövanşında İtalyan temsilcisi Napoli'yi sahasında ağırladı.

Barcelona ilk yarıda işi bitirdi

Cüneyt Çakır'ın yönettiği ve iki kez penaltı noktasını gösterdiği karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip, 10. dakikada Clement Lenglet, 23. dakikada Lionel Messi ve 45+1. dakikada penaltıdan Luis Suarez'in attığı gollerle 3-1 öne kapadı.

Konuk takımın tek golünü 45+5. dakikada penaltıdan Lorenzo Insigne kaydetti.

İkinci yarıda gol sesi çıkmadı

İkinci yarıda skoru korumasını bilen ve sahadan 3-1 galip ayrılan Barcelona, adını son sekiz takım arasına yazdırdı.

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Lewandowski şov yaptı, Bayern Chelsea'yi dağıttı (ÖZET) UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Bayern Münih, Allianz Arena’da Chelsea’yi konuk etti.Gol perdesini Lewandowski açtıMücadele çok hızlı başladı ve 10. dakikada Alman ekibi penaltı kazandı. Beyaz noktanın başına gelen Robert Lewandowski, topu ağlara göndererek Bayern’i 1-0 öne geçirdi.Bayern Perisic'le ikiyi buldu24. dakikada Robert Lewandowski’nin pasında topla buluşan Ivan Perisic farkı 2’ye çıkardı.Abraham farkı bire indirdi44. dakikada Tammy Abraham’ın golüyle ilk yarı Bayern Münih’in 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.Tolisso farkı açtı76. dakikada Lewandowski’nin ortasında kale önünde Corentin Tolisso skoru 3-1’e getirdi.Son sözü yine Lewandowski söyledi83. dakikada gecenin yıldız isimlerinden Lewandowski bir kez daha fileleri havalandırdı ve Bayern Münih sahadan 4-1 galip ayrıldı.Bu sonuçla Alman ekibi çeyrek finale adını yazdırdı.Bayern Münih-Chelsea maç özeti için tıklayınŞampiyonlar Ligi'nde gecenin golü Messi'den (ÖZET)