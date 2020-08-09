Şampiyonlar Ligi : Barcelona 3-1 Napoli maç özeti ve golleri
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin golü Messi'den (ÖZET)
Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona, 1-1'in rövanşında Napoli'yi 3-1 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı. Cüneyt Çakır'ın iki kez penaltı kararı verdiği ve Messi'nin muhteşem bir gole imza attığı Barcelona-Napoli maçının özetine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Haber MerkeziAA, Yeni Şafak
İspanya'nın Barcelona ekibi, 1-1 sona eren ilk maçın rövanşında İtalyan temsilcisi Napoli'yi sahasında ağırladı.
Barcelona ilk yarıda işi bitirdi
Cüneyt Çakır'ın yönettiği ve iki kez penaltı noktasını gösterdiği karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip, 10. dakikada Clement Lenglet, 23. dakikada Lionel Messi ve 45+1. dakikada penaltıdan Luis Suarez'in attığı gollerle 3-1 öne kapadı.
Konuk takımın tek golünü 45+5. dakikada penaltıdan Lorenzo Insigne kaydetti.
İkinci yarıda gol sesi çıkmadı
İkinci yarıda skoru korumasını bilen ve sahadan 3-1 galip ayrılan Barcelona, adını son sekiz takım arasına yazdırdı.
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