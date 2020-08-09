Lewandowski şov yaptı, Bayern Chelsea'yi dağıttı (ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Bayern Münih, Allianz Arena’da Chelsea’yi konuk etti.

Gol perdesini Lewandowski açtı

Mücadele çok hızlı başladı ve 10. dakikada Alman ekibi penaltı kazandı. Beyaz noktanın başına gelen Robert Lewandowski, topu ağlara göndererek Bayern’i 1-0 öne geçirdi.

Bayern Perisic'le ikiyi buldu





24. dakikada Robert Lewandowski’nin pasında topla buluşan Ivan Perisic farkı 2’ye çıkardı.

Abraham farkı bire indirdi





44. dakikada Tammy Abraham’ın golüyle ilk yarı Bayern Münih’in 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Tolisso farkı açtı

76. dakikada Lewandowski’nin ortasında kale önünde Corentin Tolisso skoru 3-1’e getirdi.

Son sözü yine Lewandowski söyledi

83. dakikada gecenin yıldız isimlerinden Lewandowski bir kez daha fileleri havalandırdı ve Bayern Münih sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Alman ekibi çeyrek finale adını yazdırdı.

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