Lewandowski şov yaptı, Bayern Chelsea'yi dağıttı (ÖZET)

Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih, 3-0 kazandığı maçın rövanşında Chelsea'yi 4-1 skorla yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Robert Lewandowski'nin 2 gol 2 asistle damga vurduğu Bayern Münih-Chelsea maçının özeti ve gollerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Haber MerkeziİHA, Yeni Şafak
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Bayern Münih, Allianz Arena’da Chelsea’yi konuk etti.
Gol perdesini Lewandowski açtı
Mücadele çok hızlı başladı ve 10. dakikada Alman ekibi penaltı kazandı. Beyaz noktanın başına gelen Robert Lewandowski, topu ağlara göndererek Bayern’i 1-0 öne geçirdi.
Bayern Perisic'le ikiyi buldu
24. dakikada Robert Lewandowski’nin pasında topla buluşan Ivan Perisic farkı 2’ye çıkardı.
Abraham farkı bire indirdi
44. dakikada Tammy Abraham’ın golüyle ilk yarı Bayern Münih’in 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.
Tolisso farkı açtı
76. dakikada Lewandowski’nin ortasında kale önünde Corentin Tolisso skoru 3-1’e getirdi.
Son sözü yine Lewandowski söyledi
83. dakikada gecenin yıldız isimlerinden Lewandowski bir kez daha fileleri havalandırdı ve Bayern Münih sahadan 4-1 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Alman ekibi çeyrek finale adını yazdırdı.
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