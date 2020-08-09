UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Şampiyonlar Ligi : Bayern Münih 4-1 Chelsea maç özeti ve golleri

Lewandowski şov yaptı, Bayern Chelsea'yi dağıttı (ÖZET)

Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih, 3-0 kazandığı maçın rövanşında Chelsea'yi 4-1 skorla yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Robert Lewandowski'nin 2 gol 2 asistle damga vurduğu Bayern Münih-Chelsea maçının özeti ve gollerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Haber Merkezi İHA, Yeni Şafak
Robert Lewandowski, attığı golün ardından objektiflere poz verdi.

Robert Lewandowski, attığı golün ardından objektiflere poz verdi.

Fotoğraf: MICHAEL DALDER / Reuters

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Bayern Münih, Allianz Arena’da Chelsea’yi konuk etti.

Gol perdesini Lewandowski açtı

Mücadele çok hızlı başladı ve 10. dakikada Alman ekibi penaltı kazandı. Beyaz noktanın başına gelen Robert Lewandowski, topu ağlara göndererek Bayern’i 1-0 öne geçirdi.

Lewandowski'nin penaltı vuruşu
Lewandowski'nin penaltı vuruşu
Reuters

Bayern Perisic'le ikiyi buldu


24. dakikada Robert Lewandowski’nin pasında topla buluşan Ivan Perisic farkı 2’ye çıkardı.

Abraham farkı bire indirdi


44. dakikada Tammy Abraham’ın golüyle ilk yarı Bayern Münih’in 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Bayern Münih oyunuyla Chelsea'yi adeta sahadan sildi.
Bayern Münih oyunuyla Chelsea'yi adeta sahadan sildi.
Reuters

Tolisso farkı açtı

76. dakikada Lewandowski’nin ortasında kale önünde Corentin Tolisso skoru 3-1’e getirdi.

Son sözü yine Lewandowski söyledi

83. dakikada gecenin yıldız isimlerinden Lewandowski bir kez daha fileleri havalandırdı ve Bayern Münih sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Alman ekibi çeyrek finale adını yazdırdı.

Bayern Münih-Chelsea maç özeti için tıklayın

Lewandowski'nin maçın skorunu tayin eden gol vuruşu.
Lewandowski'nin maçın skorunu tayin eden gol vuruşu.
Reuters

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin golü Messi'den (ÖZET)
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin golü Messi'den (ÖZET)

İspanya'nın Barcelona ekibi, 1-1 sona eren ilk maçın rövanşında İtalyan temsilcisi Napoli'yi sahasında ağırladı.Barcelona ilk yarıda işi bitirdiCüneyt Çakır'ın yönettiği ve iki kez penaltı noktasını gösterdiği karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip, 10. dakikada Clement Lenglet, 23. dakikada Lionel Messi ve 45+1. dakikada penaltıdan Luis Suarez'in attığı gollerle 3-1 öne kapadı. Konuk takımın tek golünü 45+5. dakikada penaltıdan Lorenzo Insigne kaydetti.İkinci yarıda gol sesi çıkmadıİkinci yarıda skoru korumasını bilen ve sahadan 3-1 galip ayrılan Barcelona, adını son sekiz takım arasına yazdırdı.Barcelona-Napoli maç özeti için tıklayınLewandowski şov yaptı, Bayern Chelsea'yi dağıttı (ÖZET)See you in Lisbon, @FCBayern! pic.twitter.com/DbnhW7xQvy&mdash; FC Barcelona (@FCBarcelona) August 8, 2020

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