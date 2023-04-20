Şampiyonlar Ligi finali için getirilecek eşya sembolik bir bedelle dağıtılabilecek

UEFA tarafından bedelsiz olarak gönderilecek anahtarlık, bayrak gibi hediyelik ve hatıra amaçlı eşyanın bir kısmı sembolik bir bedel karşılığında bu sezon ülkemizde, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finalinde dağıtılabilecek.

Karar çerçevesinde, UEFA Şampiyonlar Ligi 2023 Finali ve ilgili tüm etkinlikler kapsamında, organizasyonda kullanılmak veya ücretsiz dağıtılmak üzere bedelsiz olarak gönderilen ve gümrük vergilerinden muafen serbest dolaşıma sokulan eşyanın bir kısmının sembolik bir bedel karşılığında dağıtımının yapılabilmesine imkan tanındı.