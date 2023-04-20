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Spor

Şampiyonlar Ligi finali için getirilecek eşya sembolik bir bedelle dağıtılabilecek

"UEFA Şampiyonlar Ligi 2023 Finali" organizasyonu kapsamında, UEFA tarafından bedelsiz olarak gönderilecek anahtarlık, bayrak gibi hediyelik ve hatıra amaçlı eşyanın bir kısmı sembolik bir bedel karşılığında dağıtılabilecek. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

15:43 . 20/04/2023 Perşembe
AA
2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali 10 Haziran'da oynanacak.

2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali 10 Haziran'da oynanacak.

UEFA tarafından bedelsiz olarak gönderilecek anahtarlık, bayrak gibi hediyelik ve hatıra amaçlı eşyanın bir kısmı sembolik bir bedel karşılığında bu sezon ülkemizde, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finalinde dağıtılabilecek.


Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.


Karar çerçevesinde, UEFA Şampiyonlar Ligi 2023 Finali ve ilgili tüm etkinlikler kapsamında, organizasyonda kullanılmak veya ücretsiz dağıtılmak üzere bedelsiz olarak gönderilen ve gümrük vergilerinden muafen serbest dolaşıma sokulan eşyanın bir kısmının sembolik bir bedel karşılığında dağıtımının yapılabilmesine imkan tanındı.


#UEFA Şampiyonlar Ligi 2023
#Hatıra
#İstanbul
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