Şampiyonlar Ligi finali seyircili oynanacak

Hayat

Güneydoğu'da üretilen bu ayakkabılar koku ve ter düşmanı: İtalya, Almanya, İngiltere'ye ihraç ediliyor

Yaz ayları ile birlikte kavurucu sıcakların etkili olmaya başladığı Güneydoğu’da artan sıcaklarla birlikte ayak terlemesi ve kokularına karşı yemeni olarak bilinen altı kösele ve üstü ince deriden yapılan ayakkabılar rağbet görüyor. Sağlıklı, hafif ve rahat olması nedeniyle ülke genelinde ilgi gören yemeniler, ayakkabı sektöründe söz sahibi olan İtalya, Almanya, İngiltere gibi birçok ülkeye ihraç ediliyor.