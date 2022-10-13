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Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta maçları tamamlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4’üncü hafta maçında Napoli, evinde Ajax’ı konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 4-2'lik galibiyetiyle sona erdi. Grubun diğer maçında ise Rangers, evinde İngiliz kulübü Liverpool’u ağırladı. Salah'ın hat-trick yaptığı maçta Liverpool, rakibini 7-1 gibi flaş skorla mağlup ederken; Rangers takımında maça yedek soyunan Rıdvan Yılmaz, süre alamadı.

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Haber Merkezi DHA Yeni Şafak
Şampiyonlar Ligi Günün Sonuçları: Barcelona 3-3 Inter: ÖZET İZLE 📺
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4’üncü hafta maçında Napoli, evinde Ajax’ı konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 4-2'lik galibiyetiyle sona erdi. Grubun diğer maçında ise Rangers, evinde İngiliz kulübü Liverpool’u ağırladı. Salah'ın hat-trick yaptığı maçta Liverpool, rakibini 7-1 gibi flaş skorla mağlup ederken; Rangers takımında maça yedek soyunan Rıdvan Yılmaz, süre alamadı.

B Grubu’nda ise Atletico Madrid, evinde grup lideri Club Brugge’ü ağırladı. Karşılaşma 0-0’lık eşitlikle sona erdi. Brugge’de Sowah, maçın 82’nci dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Grubun diğer maçında ise Bayer Leverkusen, evinde Porto’ya 3-0 mağlup oldu.

C Grubu’nda Çekya ekibi Viktoria Plzen, evinde Alman devi Bayern Münih’i ağırladı. İlk yarısı konuk ekibin 4-0’lık üstünlüğü ile sona eren maçta Münih, deplasmanda Plzen’i 4-2 mağlup etmeyi başardı. Grubun diğer maçında ise Katalan ekibi Barcelona, evinde Inter ile Lewandowski’nin son dakikalarda attığı golle 3-3 berabere kaldı.

D Grubu’nda ise Sporting, evinde Marsilya’yı konuk etti. Deplasman ekibi karşılaşmadan 2-0 galip ayrılırken; milli futbolcu Cengiz Ünder, 64’üncü dakikada Guendouzi’nin yerine oyuna dahil oldu. Grubun diğer maçında ise Tottenham, evinde Frankfurt’u 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın 60’ıncı dakikasında Frankfurt’ta Lucas Melo ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Günün maçları ve alınan skorlar şöyle:

A GRUBU

Napoli - Ajax: 4-2

Rangers - Liverpool: 1-7

B GRUBU

Atletico Madrid - Club Brugge: 0-0

Bayer Leverkusen - Porto: 0-3

C GRUBU

Viktoria Plzen - Bayern Münih: 2-4

Barcelona - Inter: 3-3

D GRUBU

Sporting CP - Marsilya: 0-2

Tottenham - E. Frankfurt: 3-2

Şampiyonlar Ligi maçlarının özet görüntülerini izlemek için tıklayınız.

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