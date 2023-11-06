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Spor

Şampiyonlar Ligi hesabından Icardi paylaşımı

UEFA Şampiyonlar Ligi resmi hesabı, temsilcimiz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Bayern Münih ile deplasmanda yapacağı maç öncesinde sarı-kırmızılı takımın golcüsü Mauro Icardi'yle ilgili video paylaştı.

15:34 - 6/11/2023 Pazartesi
Güncelleme: 15:35 - 6/11/2023 Pazartesi
AA
Mauro Icardi

Mauro Icardi

UEFA, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Bayern Münih ile 8 Kasım Çarşamba günü deplasmanda yapacağı maç öncesinde sarı-kırmızılı takımın golcüsü Mauro Icardi'yle ilgili video paylaştı.


UEFA'dan yapılan paylaşımda, "Bu marşı yeniden dinlemeye hazır mısınız?" ifadesiyle Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Icardi'nin Şampiyonlar Ligi marşı ile birlikte bir videosu gösterildi.


Şampiyonlar Ligi'nin paylaşımı:

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda mücadele eden tek Türk takımı Galatasaray, A Grubu dördüncü hafta maçında Almanya temsilcisi Bayern Münih'e 8 Kasım Çarşamba günü TSİ 23.00'te konuk olacak.






#Galatasaray
#Mauro Icardi
#UEFA Şampiyonlar Ligi
2 saat önce
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