UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Şampiyonlar Ligi : Juventus 2-1 Lyon maç özeti ve golleri

Ronaldo tarihe geçti ama Juventus'u kurtaramadı

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Juventus, Lyon'u 2-1 mağlup etmesine rağmen deplasman golü statüsü sebebiyle Devler Ligi'ne veda etti. Cristiano Ronaldo'nun attığı gollerle kulüp tarihine geçtiği Juventus-Real Madrid maç özeti ve gollerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Haber Merkezi İHA
Cristiano Ronaldo maçın ardından büyük üzüntü yaşadı.

Cristiano Ronaldo maçın ardından büyük üzüntü yaşadı.

Fotoğraf: MASSIMO PINCA / Reuters

İtalya'nın Juventus takımı, deplasmanda 1-0 mağlup olduğu Fransız ekibi Olympique Lyon'u konuk etti. Lyon, mücadeleyi 2-1 kaybetmesine rağmen deplasmanda bulduğu golün avantajıyla son 8 takım arasına kaldı.

Ronaldo'nun golleri yetmedi

Juventus'un gollerini 43 (Penaltıdan) ve 60. dakikalarda Cristiano Ronaldo atarken, Olympique Lyon'un golü 12. dakikada penaltıdan Memphis Depay'dan geldi.

Ronaldo'nun Denayer ile mücadelesi
Ronaldo'nun Denayer ile mücadelesi
Reuters

Kulüp tarihine geçti

Ronaldo, 37 gole ulaşarak Juventus'ta bir sezonda en çok gol atan futbolcu oldu ve kulüp tarihine geçti. İtalyan ekibinde forma giyen milli oyuncu Merih Demiral, yedek kulübesinde olmasına karşın bu maçta görev almadı.

Juventus-Lyon maç özeti için tıklayın

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayında ertelenen son 16 turu rövanşları yeniden başladı.City çeyrek finale yükseldiİngiltere temsilcisi Manchester City, deplasmanda 2-1 yendiği İspanyol ekibi Real Madrid'i evinde de 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.Turu getiren goller Sterling ve Jesus'tan geldiManchester City'ye galibiyeti getiren golleri 9. dakikada penaltından Raheem Sterling ve 68. dakikada Gabriel Jesus attı. Real Madrid'in tek golünü 28. dakikada Karim Benzema kaydetti.Varane Real Madridlileri çıldırttıReal Madrid'in Fransız savunmacısı Varane, yenilen iki golde de büyük hatalara imza attı. Eflatun-beyazlı taraftarlar sosyal medya hesaplarından 27 yaşındaki oyuncuyu hedefe alan paylaşımlarda bulundu.Manchester City-Real Madrid maç özeti için tıklayınRonaldo tarihe geçti ama Juventus'u kurtaramadı

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