Şampiyonlar Ligi : Juventus 2-1 Lyon maç özeti ve golleri
Ronaldo tarihe geçti ama Juventus'u kurtaramadı
Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Juventus, Lyon'u 2-1 mağlup etmesine rağmen deplasman golü statüsü sebebiyle Devler Ligi'ne veda etti. Cristiano Ronaldo'nun attığı gollerle kulüp tarihine geçtiği Juventus-Real Madrid maç özeti ve gollerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Haber MerkeziİHA
İtalya'nın Juventus takımı, deplasmanda 1-0 mağlup olduğu Fransız ekibi Olympique Lyon'u konuk etti. Lyon, mücadeleyi 2-1 kaybetmesine rağmen deplasmanda bulduğu golün avantajıyla son 8 takım arasına kaldı.
Ronaldo'nun golleri yetmedi
Juventus'un gollerini 43 (Penaltıdan) ve 60. dakikalarda Cristiano Ronaldo atarken, Olympique Lyon'un golü 12. dakikada penaltıdan Memphis Depay'dan geldi.
Kulüp tarihine geçti
Ronaldo, 37 gole ulaşarak Juventus'ta bir sezonda en çok gol atan futbolcu oldu ve kulüp tarihine geçti. İtalyan ekibinde forma giyen milli oyuncu Merih Demiral, yedek kulübesinde olmasına karşın bu maçta görev almadı.
Yorum