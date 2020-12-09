Cristiano Ronaldo'nun gecesi: Juventus deplasmanda Barcelona’yı farklı geçti (ÖZET)

G Grubu'ndan çıkmayı garantileyen Barcelona ile Juventus arasındaki maç, yıldız oyuncular Messi ile Ronaldo'yu da karşı karşıya getirdi.

Ronaldo 2 gol attı

Juventus mücadeleye hızlı başladı ve 15. dakikada Cristiano Ronaldo’nun penaltıdan bulduğu golle ile 1-0 geçti. 20. dakikada da Weston McKennie ile gol bulan İtalyan ekibi devreye 2-0 önde girdi. 52. dakikada Ronaldo ile bir penaltı daha atan Juventus sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Barcalona 15 puanda kalırken, Juventus da puanını 15’e çıkardı. Gruptan İtalyanlar birinci, İspanyollar ikinci olarak çıktı.

Gol sayısı 134 oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinin en skorer oyuncusu unvanının sahibi Juventuslu Cristiano Ronaldo, gol sayısını 134'e çıkardı.

Barcelona-Juventus maç özeti izle

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