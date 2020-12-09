UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Şampiyonlar Ligi maç özetleri: Barcelona Juventus maç özeti izle

Cristiano Ronaldo'nun gecesi: Juventus deplasmanda Barcelona’yı farklı geçti (ÖZET)

Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde deplasmanda karşılaştığı Barcelona’yı 3-0 mağlup etti. Karşılaşmada Cristiano Ronaldo iki gol kaydetti. Barcelona-Juventus maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

Haber Merkezi İHA
Ronaldo Şampiyonlar Ligi'nde 134 gol attı

Ronaldo Şampiyonlar Ligi'nde 134 gol attı

Fotoğraf: IHA

G Grubu'ndan çıkmayı garantileyen Barcelona ile Juventus arasındaki maç, yıldız oyuncular Messi ile Ronaldo'yu da karşı karşıya getirdi.

Ronaldo 2 gol attı

Juventus mücadeleye hızlı başladı ve 15. dakikada Cristiano Ronaldo’nun penaltıdan bulduğu golle ile 1-0 geçti. 20. dakikada da Weston McKennie ile gol bulan İtalyan ekibi devreye 2-0 önde girdi. 52. dakikada Ronaldo ile bir penaltı daha atan Juventus sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Barcalona 15 puanda kalırken, Juventus da puanını 15’e çıkardı. Gruptan İtalyanlar birinci, İspanyollar ikinci olarak çıktı.

Gol sayısı 134 oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinin en skorer oyuncusu unvanının sahibi Juventuslu Cristiano Ronaldo, gol sayısını 134'e çıkardı.

Barcelona-Juventus maç özeti izle

Barcelona-Juventus maç özetini izlemek için tıklayınız.

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