Spor ÖZET | Dinamo Zagreb - Chelsea 1-0
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ÖZET | Dinamo Zagreb - Chelsea: 1-0

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu 4 grupta oynanan 8 karşılaşma ile başladı. E Grubu'nda Dinamo Zagreb sahasında İngiliz devi Chelsea'yi 1-0 yenerek sürprize imza attı. Şampiyonlar Ligi maç özetlerini sitemizde bulabilirsiniz. Dinamo Zagreb-Chelsea maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri: Dinamo Zagreb-Chelsea 1-0 maç özeti ve golleri izle
Dinamo Zagreb'li futbolcuların gol sevinçleri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon E, F, G ve H Grubu'nda oynanan 8 mücadele ile başladı. Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk maçında Dinamo Zagrep sahasında Chelsea ile karşı karşıya geldi.

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Maksimir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip, 13'üncü dakikada Mislav Orsic'in attığı gol ile 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda kalesini gole kapatan Hırvat ekibi, sahadan 1-0 galip ayrılarak grup aşamasına galibiyetle başladı.

  • Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçlarında Chelsea, Salzburg ile karşılaşacak. Dinamo Zagreb ise Milan ile oynayacak.

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