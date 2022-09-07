ÖZET | Dinamo Zagreb - Chelsea: 1-0

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon E, F, G ve H Grubu'nda oynanan 8 mücadele ile başladı. Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk maçında Dinamo Zagrep sahasında Chelsea ile karşı karşıya geldi.
Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Zagreb, Chelsea'yi mağlup etti
Maksimir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip, 13'üncü dakikada Mislav Orsic'in attığı gol ile 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda kalesini gole kapatan Hırvat ekibi, sahadan 1-0 galip ayrılarak grup aşamasına galibiyetle başladı.
- Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçlarında Chelsea, Salzburg ile karşılaşacak. Dinamo Zagreb ise Milan ile oynayacak.
Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri: Dinamo Zagreb-Chelsea maçının özeti