ÖZET | PSG - Juventus: 2-1

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon E, F, G ve H Grubu'nda oynanan 8 mücadele ile başladı. Günün en dikkat çeken karşılaşmasında Paris Saint-Germain, Parc Des Princes'de Juventus'u konuk etti.
PSG Mbappe'nin attığı gollerle kazandı
Fransız ekibi, 5 ve 22'nci dakikalarda Kylian Mbappe'nin attığı goller ile ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Juventus, 53'üncü dakikada Weston McKennie'nin golüyle farkı 1'e indirdi.
Karşılaşmada başka gol olmayınca PSG, sahadan 2-1 galip ayrılarak grup aşamasına 3 puanla başladı.
Mbappe rekor peşinde
- Şampiyonlar Ligi tarihinde oynanan maçların ilk beş dakikalık diliminde Lionel Messi'nin (6) ardından en fazla gol atan oyuncu da Kylian Mbappe oldu. Devler Ligi'nde 54. maçına çıkan Fransız oyuncu, 54 gole doğrudan katkı sağladı.