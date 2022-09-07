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ÖZET | PSG - Juventus: 2-1

UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçları dün oynanan karşılaşmalarla birlikte başladı. H Grubu'nda Paris Saint-Germain sahasında Juventus'u Kylian Mbappe'nin attığı gollerle 2-1 mağlup etti. Şampiyonlar Ligi maçları ve PSG-Juventus maçının özeti ile Mbappe'nin attığı golleri haberimizde bulabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Şampiyonlar Ligi maçları: PSG-Juventus 2-1 maç özeti ve Mbappenin gollerini izle
PSG'li oyuncuların gol sevinçleri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon E, F, G ve H Grubu'nda oynanan 8 mücadele ile başladı. Günün en dikkat çeken karşılaşmasında Paris Saint-Germain, Parc Des Princes'de Juventus'u konuk etti.

PSG Mbappe'nin attığı gollerle kazandı

Fransız ekibi, 5 ve 22'nci dakikalarda Kylian Mbappe'nin attığı goller ile ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Juventus, 53'üncü dakikada Weston McKennie'nin golüyle farkı 1'e indirdi.

Karşılaşmada başka gol olmayınca PSG, sahadan 2-1 galip ayrılarak grup aşamasına 3 puanla başladı.

Mbappe rekor peşinde

  • Şampiyonlar Ligi tarihinde oynanan maçların ilk beş dakikalık diliminde Lionel Messi'nin (6) ardından en fazla gol atan oyuncu da Kylian Mbappe oldu. Devler Ligi'nde 54. maçına çıkan Fransız oyuncu, 54 gole doğrudan katkı sağladı.

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