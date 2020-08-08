UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Şampiyonlar Ligi: Manchester City 2-1 Real Madrid maç özeti ve golleri

Varane Real Madrid'i yaktı, City çeyrek finale çıktı (ÖZET)

İngiliz ekibi Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde İspanyol temsilcisi Real Madrid'i 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Raphael Varane'ın yaptığı hatalarla karşılaşmaya damga vurduğu Manchester City-Real Madrid maç özeti ve gollerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Haber Merkezi AA, Yeni Şafak
Varane yenilen iki golde de büyük hatalara imza attı.

Varane yenilen iki golde de büyük hatalara imza attı.

Fotoğraf: SHAUN BOTTERILL / Reuters

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayında ertelenen son 16 turu rövanşları yeniden başladı.

City çeyrek finale yükseldi

İngiltere temsilcisi Manchester City, deplasmanda 2-1 yendiği İspanyol ekibi Real Madrid'i evinde de 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Cityli futbolcuların gol sevinci
Cityli futbolcuların gol sevinci

Turu getiren goller Sterling ve Jesus'tan geldi

Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri 9. dakikada penaltından Raheem Sterling ve 68. dakikada Gabriel Jesus attı. Real Madrid'in tek golünü 28. dakikada Karim Benzema kaydetti.

Varane Real Madridlileri çıldırttı

Real Madrid'in Fransız savunmacısı Varane, yenilen iki golde de büyük hatalara imza attı. Eflatun-beyazlı taraftarlar sosyal medya hesaplarından 27 yaşındaki oyuncuyu hedefe alan paylaşımlarda bulundu.

Manchester City-Real Madrid maç özeti için tıklayın

Varane yaptığı hatalar sonrasında büyük üzüntü yaşadı.
Varane yaptığı hatalar sonrasında büyük üzüntü yaşadı.

Ronaldo tarihe geçti ama Juventus'u kurtaramadı
Ronaldo tarihe geçti ama Juventus'u kurtaramadı

İtalya'nın Juventus takımı, deplasmanda 1-0 mağlup olduğu Fransız ekibi Olympique Lyon'u konuk etti. Lyon, mücadeleyi 2-1 kaybetmesine rağmen deplasmanda bulduğu golün avantajıyla son 8 takım arasına kaldı. Ronaldo'nun golleri yetmediJuventus'un gollerini 43 (Penaltıdan) ve 60. dakikalarda Cristiano Ronaldo atarken, Olympique Lyon'un golü 12. dakikada penaltıdan Memphis Depay'dan geldi. Kulüp tarihine geçtiRonaldo, 37 gole ulaşarak Juventus'ta bir sezonda en çok gol atan futbolcu oldu ve kulüp tarihine geçti. İtalyan ekibinde forma giyen milli oyuncu Merih Demiral, yedek kulübesinde olmasına karşın bu maçta görev almadı.Juventus-Lyon maç özeti için tıklayın

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