Varane Real Madrid'i yaktı, City çeyrek finale çıktı (ÖZET)

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayında ertelenen son 16 turu rövanşları yeniden başladı.

City çeyrek finale yükseldi

İngiltere temsilcisi Manchester City, deplasmanda 2-1 yendiği İspanyol ekibi Real Madrid'i evinde de 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Turu getiren goller Sterling ve Jesus'tan geldi

Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri 9. dakikada penaltından Raheem Sterling ve 68. dakikada Gabriel Jesus attı. Real Madrid'in tek golünü 28. dakikada Karim Benzema kaydetti.

Varane Real Madridlileri çıldırttı

Real Madrid'in Fransız savunmacısı Varane, yenilen iki golde de büyük hatalara imza attı. Eflatun-beyazlı taraftarlar sosyal medya hesaplarından 27 yaşındaki oyuncuyu hedefe alan paylaşımlarda bulundu.

Manchester City-Real Madrid maç özeti için tıklayın