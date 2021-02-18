Spor Porto golcüleriyle Juventusu şaşkına uğrattı
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Şampiyonlar Ligi: Porto Juventus maç özeti ve gollerini izle

Porto golcüleriyle Juventus'u şaşkına uğrattı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında Porto, Juventus'u 2-1 mağlup etti. Mücadeleye karşılaşmanın son saniyesindeki penaltı pozisyonu damga vurdu. Porto-Juventus maç özeti ve gollerine haberimizde ulaşabilirsiniz.

Haber Merkezi AA
Ronaldo maçın son saniyesinde yerde kaldı ve penaltı bekledi.
Ronaldo maçın son saniyesinde yerde kaldı ve penaltı bekledi.

Portekiz'in Porto takımı, Dragao Stadı'nda İtalya ekibi Juventus'u ağırladı.

Porto, 1. dakikada Mehdi Taremi ve 46. dakikada Moussa Marega'nın attığı gollerle 2-1 galip geldi. Konuk ekibin golü, 82. dakikada Federico Chiesa'dan geldi.

Juventus'ta milli futbolcu Merih Demiral, 35. dakikada sakatlanan Giorgio Chiellini'nin yerine oyuna girdi.

  • Karşılaşmanın son saniyesinde yaşanan penaltı pozisyonu maça damga vurdu

Porto-Juventus maç özetini izlemek için tıklayın

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