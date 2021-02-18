Porto golcüleriyle Juventus'u şaşkına uğrattı

Portekiz'in Porto takımı, Dragao Stadı'nda İtalya ekibi Juventus'u ağırladı.
Porto, 1. dakikada Mehdi Taremi ve 46. dakikada Moussa Marega'nın attığı gollerle 2-1 galip geldi. Konuk ekibin golü, 82. dakikada Federico Chiesa'dan geldi.
Juventus'ta milli futbolcu Merih Demiral, 35. dakikada sakatlanan Giorgio Chiellini'nin yerine oyuna girdi.
- Karşılaşmanın son saniyesinde yaşanan penaltı pozisyonu maça damga vurdu
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Porto-Juventus maçının son saniyesinde Ronaldo'nun yerde kaldığı pozisyonda 'devam' kararı doğru muydu? #UCL pic.twitter.com/iOc7HmkZsk
Porto-Juventus maçının son saniyesinde Ronaldo'nun yerde kaldığı pozisyonda 'devam' kararı doğru muydu? #UCL pic.twitter.com/iOc7HmkZsk— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) February 17, 2021