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Şampiyonlar Ligi son 16 kurası yeniden çekildi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 kuraları teknik bir arıza nedeniyle tekrarlandı. Eşleşmeler ilerleyen saatlerde farklı bir tartışmaya yol açabilir.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Şampiyonlar Ligi son 16 kurası yeniden çekildi
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 eşleşmeleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezindeki teknik bir arıza nedeniyle iptal edilmişti. Eşleşmeler tekrar düzenlenen kura töreninin de belli oldu.

Madrid'e PSG çıktı

Teknik bir arıza nedeniyle tekrarlanan kura çekiminde yeni eşleşmelerin en dikkat çeken maçı PSG-Real Madrid karşılaşması oldu.

Şampiyonlar Ligi son 16 kura çekimi şu şekilde:

  • Salzburg-Bayern München
  • Sporting-Menchester City
  • Benfica-Ajax
  • Chesea-Lille
  • A.Madrid-Menchester United
  • Villarreal-Juventus
  • PSG-Real Madrid
  • Inter-Liverpool
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