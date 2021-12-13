Şampiyonlar Ligi son 16 kurası yeniden çekildi

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezindeki teknik bir arıza nedeniyle iptal edilmişti. Eşleşmeler tekrar düzenlenen kura töreninin de belli oldu.
Madrid'e PSG çıktı
Teknik bir arıza nedeniyle tekrarlanan kura çekiminde yeni eşleşmelerin en dikkat çeken maçı PSG-Real Madrid karşılaşması oldu.
Şampiyonlar Ligi son 16 kura çekimi şu şekilde:
- Salzburg-Bayern München
- Sporting-Menchester City
- Benfica-Ajax
- Chesea-Lille
- A.Madrid-Menchester United
- Villarreal-Juventus
- PSG-Real Madrid
- Inter-Liverpool