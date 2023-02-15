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Spor

ÖZET | Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu başladı

Avrupa Şampiyonlar Ligi son 16 turu dün akşam oynanan karşılaşmalarla başladı. İki maç oynanan gecede Milan sahasında Tottenham'ı 1-0 mağlup ederken, Bayern Münih ise deplasmanda Paris Saint Germain'i 1-0'lık skorla geçti. Bu maçların özetine ve detaylarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

09:19 . 15/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Bayern Münihli futbolcular maç sonu galibiyeti taraftarla kutladı.

Bayern Münihli futbolcular maç sonu galibiyeti taraftarla kutladı.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu dün akşam oynanan iki karşılaşma ile başladı. Milan, sahasında Tottenham'ı 1-0 mağlup etti. Bayern Münih ise zor karşılaşmada deplasmanda Paris Saint Germain'i 1-0 yendi.


Her iki maç öncesi de Türkiye ve Suriye'de yaşanan deprem felaketi için saygı duruşunda bulunuldu. Futbolcuların sahaya çıkışı esnasında ve saygı duruşunda Türkçe ve Arapça ‘Yanınızdayız’ pankartı açıldı. Tribünlerde ise Türkiye ve Suriye bayrağı açılarak destek verildi.



Milan-Tottenham 1-0

San Siro'da 74.320 seyircinin takip ettiği maçta ev sahibi Milan, Tottenham'ı 1-0 mağlup etti. Toplam 21 şutun atıldığı maçta tek golü 7. dakikada Brahim Diaz kaydetti.

Bu eşleşmenin rövanş karşılaşması 8 Mart'ta Tottenham'ın sahasında oynanacak.


Milan-Tottenham: 1-0 maç özeti izle


Paris Saint Germain-Bayern Münih: 0-1

Son 16 turundan dün akşam oynan bir diğer karşılaşmada PSG, sahasında Bayern Münih'i konuk etti. Parc de Princes'te 46.435 kişinin seyrettiği karşılaşmada 27 şut atılırken Bayern Münih'in galibiyet golünü 53. dakikada Kingsley Coman kaydetti.


Messi ve Neymar'ın 90 dakika forma giydiği karşılaşmada Mbappe 57. dakikada oyuna dahil oldu. Maçta 90+2'de konuk ekipte Benjamin Pavard ikinci sarı karttan kırmızı görerek takımını 10 kişi tamamladı.


Paris Saint Germain-Bayern Münih 0-1 maç özeti


#Şampiyonlar Ligi
#Paris Saint-Germain
#Bayern Münih
#Milan
#Tottenham
31 dakika önce
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ÖZET | Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu başladı
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