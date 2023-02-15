Şampiyonlar Ligi son 16 turu dün akşam oynanan iki karşılaşma ile başladı. Milan, sahasında Tottenham'ı 1-0 mağlup etti. Bayern Münih ise zor karşılaşmada deplasmanda Paris Saint Germain'i 1-0 yendi.

Her iki maç öncesi de Türkiye ve Suriye'de yaşanan deprem felaketi için saygı duruşunda bulunuldu. Futbolcuların sahaya çıkışı esnasında ve saygı duruşunda Türkçe ve Arapça ‘Yanınızdayız’ pankartı açıldı. Tribünlerde ise Türkiye ve Suriye bayrağı açılarak destek verildi.